Rosa Pérez, la denunciant del cas Taula: “Em preocupa molt com s'està realitzant la instrucció del cas”

La diputada d'Esquerra Unida en la Diputació de València que va denunciar el cas Taula, Rosa Pérez Garijo, ha obert la comissió d'investigació parlamentària sobre el cas de corrupció que afecta al PP valencià en diverses institucions i que la justícia a dividit en set peces. En aquesta causa està imputat l'expresident de la Diputació de València Alfonso Rus; nou regidors del PP a l'Ajuntament de València i Marcos Benavent, l'autonomenat "ionqui dels diners".

Pérez Garijo s'ha mostrat a preguntes dels diputats molt decebuda amb la investigació de la Fiscalia i la instrucció del cas. "Em preocupa que determinades peces no s'estiguen investigant", ha dit. La diputada d'esquerres ha relatat el dur que ha sigut denunciar aquesta trama: "És un suplici denunciar aquest tipus de denúncies. M'he sentit indefensa i amb la sensació de que et poden afonar la vida".

La líder d'Esquerra Unida ha carregat contra la Fiscalia Anticorrupció per la investigació que està realitzant en un cas que es va denunciar en 2014 i que les seues set peces continuen obertes. "T'arribes a sentir insignificant i t'adones el difícil que és combatre contra un sistema. I lamentablement el poder judicial no està desvinculat del poder polític", ha relatat.

Sobre el cas, Pérez Garijo ha dit que creu que en aquesta causa "hi ha una trama corrupta organitzada". "Vaig presentar set denúncies davant la Fiscalia Anticorrupció, hi ha 41 àudios que proven aqueixos fets i abundant documentació", ha explicat la diputada provincial. Sobre aquesta documentació, la diputada ha explicat que també ha servit per a obrir el cas Erial, la que investiga el pagament de mossegades a l'exministre de Treball i expresident de la Generalitat, Eduardo Zaplana.

Durant la intervenció de Rosa Pérez hi ha hagut diversos enfrontaments dialèctics entre els diputats de Podem i Compromís i el PP. La diputada de Podem Fabiola Meco ha llegit la sentència de Gürtel sobre finançament il·legal, fet que ha exasperat la diputada María José Català.

La diputada del PSPV i portaveu del seu grup en la comissió, Carmen Martínez, ha criticat al PP per "saquejar les arques de les administracions" i "col·locar a lladres en les institucions". "No tots som iguals, vosté ha denunciat la corrupció i ha permés que s'òbriguen moltes investigacions en el jutjat", ha dit.

"El PP ha sigut molt agressiu contra la meua persona. Rus em va arribar a dir que 'd'un bac et tire al carrer'", ha contestat Rosa Pérez a la diputada socialista. "El PP està interessat a fer veure que Taula no és un cas del PP, però en les denúncies està claríssim", ha afegit.

El portaveu del PP en la comissió, Fernando Pastor, ha dit que aquesta comissió d'investigació serà "un linxament" contra el seu partit, però que "no aclarirà res". "De cinc minuts d'intervenció dels altres grups, ningú li ha fet a la compareixent cap pregunta", ha manifestat. Pastor ha assegurat que Rosa Pérez va ser apartada com a acusació popular de la instrucció "en haver sigut imputada en la causa".

Pérez ho ha negat i ha assegurat que podria tornar a ser acusació en aquests moments. "Em van cridar a declarar des de l'UCO (Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil) per a saber si el meu assessor era un treballador zombi. I això que em va acompanyar a totes les denúncies davant la fiscalia", ha defensat, mostrant la seua estranyesa per aquest interrogatori. "Ni fiscal ni jutge van qüestionar la meua participació com a acusació i va ser Alfonso Rus el que va arribar fins al final, perquè en cas contrari s'havien investigat altres branques", ha sentenciat.