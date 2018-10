Pedro Sánchez emplaça PP i Ciutadans a negociar els Pressupostos: "Bastirem ponts a esquerra i dreta"

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha sigut l'encarregat de clausurar el XXI Congrés Nacional de l'Empresa Familiar que s'ha celebrat aquests dies a València. Sánchez, que ha estat acompanyat del president de l'Institut d'Empresa Familiar, Francisco Riberas, ha intervingut en aquest fòrum tan sol unes hores després que Pablo Casado reclamara davant aquest mateix auditori el bloqueig del projecte de Pressupostos per a 2019 i la convocatòria d'eleccions generals anticipades.

Pedro Sánchez, qui ha començat la seua intervenció amb un record per a l'exministra Carmen Alborch, morta hui fa una setmana, enfront de la petició de bloqueig als comptes realitzada per Casado, ha oferit a tots els partits "d'esquerra i dreta", inclosos PP i Ciutadans, acordar els pressupostos del pròxim any si "hi ha voluntat real que no hi haja bloqueig", en assegurar que el veto "ha de ser el passat".

El president del Govern ha mostrat la seua voluntat de "aconseguir els millors pressupostos que necessita Espanya", que tenen com a base els comptes presentats per l'Executiu a Brussel·les, "són el reflex del nostre compromís amb la Unió Europea, un compromís per garantir la salut dels nostres comptes públics amb els compliments i amb el pacte d'estabilitat pressupostària". Sánchez ha reivindicat uns pressupostos "adequats a la nostra economia" i s'ha mostrat confiat a aconseguir la seua aprovació: "ens hauria de moure l'interés general". "Ara comença la negociació parlamentària", ha sentenciat.

S'ha referit als desafiaments del seu Govern per a la pròxima legislatura, com són la reforma educativa; un nou estatut dels treballadors; el finançament de l'estat del benestar; de les pensions; i l'aposta pel Medi Ambient: "no hi ha temps que perdre".

Sánchez, qui s'ha referit al Corredor Mediterrani com una infraestructura clau i prioritària que s'ha d'escometre, s'ha compromés amb la reducció sostenible del deute públic: "és un objectiu prioritari, pel cost d'oportunitat, per justícia intergeneracional i perquè necessitem marge per a fer front a futures crisis".

Finalment, el cap de l'Executiu ha reconegut l'alentiment econòmic, "encara que continuem liderant el creixement en la zona euro". Per això, s'ha mostrat partidari d'apostar per una millora de la productivitat i la competitivitat a través de l'educació, la ciència o la reindustrialització.

Pablo Casado intervé en el XXI Congrés Nacional de l'Empresa Familiar a Valencia @AVEmpresarios

Casado, "preocupat" pels pressupostos

Prèviament, Casado havia mostrat la seua "profunda preocupació" pel projecte de Pressupostos per a 2019 que ha assegurat "posa en risc la recuperació econòmica". Per això, el dirigent popular ha apel·lat a partits com Ciutadans per a impedir que els comptes "tiren avant". També ha reclamat eleccions generals "com més prompte millor" després de qüestionar la legitimitat de Pedro Sánchez: "em preocupa que es pacten uns pressupostos en la presó o amb un partit (Podemos) que ha col·laborat a afonar economies com les de Veneçuela, l'Equador o Bolívia i ciutats com Madrid, Barcelona o València".

El president del Partit Popular ha reclamat l'aplicació de nou de l'article 155 de la Constitució a Catalunya "sense un termini fixat de durada". També ha diferenciat al seu partit de Vox, "nosaltres no tenim la radicalitat de les seues propostes", i de Ciutadans, del qual ha assegurat que s'ha resituat en el seu espai fundacional, el centre-esquerra, "no és una crítica, és l'espai que els correspon des de la seua fundació en 2008 i que havia quedat orfe per la radicalització del PSOE". "No tenia molt de sentit que competírem per un mateix espai", ha apuntat.