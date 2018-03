Sanitat augmentarà la plantilla de l'hospital d'Alzira en 303 empleats després de la reversió

La Conselleria de Sanitat ha anunciat aquest dimecres que ampliarà la plantilla de l'hospital d'Alzira i de la resta del departament sanitari de la Ribera en 303 professionals des de l'1 abril, data en què la gestió passarà de les mans privades de Ribera Salud a l'administració pública, fins a final d'any.

La consellera, Carmen Montón, ha assegurat sobre aquest tema que no solament no es van a suprimir serveis, sinó que es van a crear nous que fins ara no existien pròpiament, com el de cirurgia pediàtrica.

Montón ha comentat que l'augment de personal sanitari, al costat de la inversió prevista de 5,7 milions d'euros que es destinaran a la millora de les instal·lacions, marcaran "el renàixer d'aquest departament després de 18 anys de privatització".

Sobre el supòsit esborrat de dades sensibles denunciat per diferents sindicats, la consellera ha informat que segueix en marxa la inspecció engegada per a esclarir els fets i que aquest mateix dimecres s'ha confirmat un presumpte esborrat de dades relatiu a la Unitat de Conductes Addictives (UCA).

Sobre aquest tema, ha explicat que una vegada finalitze la inspecció determinaran si emprenen accions administratives o d'algun altre tipus si procedira contra Ribera Salud.

Quant a les suposades objeccions del Consell Jurídic Consultiu per l'aprovació del decret llei previst per a aquest divendres relatiu a la subrogació dels empleats, Montón ha explicat que el text legal s'ha redactat atenent a aqueixes objeccions i que és un aval jurídic a la llei d'acompanyament aprovada en la qual es regula la nova condició dels treballadors.

D'aquesta manera, l'1 d'abril la plantilla del departament quedarà integrada per 1.423 personal indefinit no fix, 310 estatutaris, i substituirà als 254 temporals amb professionals entre els 14.000 treballadors que s'han inscrits en la borsa de treball. La titular de Sanitat ha destacat que ja s'estan cridant per a cobrir aquestes places i que l'1 d'abril estiguen ja aquests llocs.

Per tot açò, Montón ha garantit que l'1 d'abril la situació serà de "normalitat" i ha demanat "tranquil·litat" perquè "no va a haver-hi cap tipus de ruptura assistencial ja que els professionals seguiran en els seus llocs" i la direcció s'anirà nomenant igual que en la resta de departaments.