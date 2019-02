El Senat aprova la reforma de l'Estatut que confirmaran les Corts abans de la dissolució del Parlament espanyol

El ple del Senat ha aprovat aquest dimecres la reforma de l'Estatut valencià, que inclou que les inversions de l'Estat en la Comunitat Valenciana hauran de ser equivalents al pes demogràfic de la regió, amb el vot a favor de tots els grups parlamentaris a excepció de Ciutadans, que s'ha abstingut en la votació.

La resta de grups que han participat en el debat previ a la seua aprovació s'han felicitat del consens amb el qual ha arribat a la Cambra Alta la reforma. De fet, el text ha arribat al Senat amb un amplíssim consens del Congrés, on tot els grups el van donar suport llevat de Ciutadans, que es va abstindre. La formació, no obstant això, no ha portat a la Cambra les seues reticències.

Una vegada aprovada el dimecres i acabada la tramitació, entrarà en vigor una reforma que es va aprovar en les Corts Valencianes fa ja quasi huit anys, al març de 2011, però que per diferents circumstàncies polítiques ha estat paralitzada en el Congrés des d'aleshores.

La iniciativa suposa la incorporació a l'Estatut valencià del que en el seu moment es va dir 'clàusula Camps', pel nom del president de la Generalitat Valenciana que la va impulsar, Francisco Camps. Es tracta d'una nova disposició addicional perquè les inversions de l'Estat en aquesta comunitat siguen equivalents al pes demogràfic de la regió.

"Un dia molt important"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha qualificat la reforma estatutària com un "pas decisiu" perquè la Comunitat Valenciana reba les inversions que li corresponen, "governe qui governe". El cap del Consell confia que la setmana vinent es puguen convocar les Corts per a confirmar la reforma estatutària abans que es dissolga la cambra autonòmica.

“Abans que culmine aquesta legislatura hi haurà una reforma que significarà que els valencians tinguen allò que els correspon”, ha subratllat el cap del Consell, que ha recordat que el tràmit per a aprovar aquest canvi estatutari ha durat vuit anys, en els quals s'ha hagut d'eludir el bloqueig existent durant el mandat del PP.

“Governe qui governe, haurà d'atendre la Comunitat Valenciana en el que li correspon”, ha indicat el president, que ha al·ludit al fet que en els últims set anys s'han perdut més de 2.500 milions d'euros en concepte d'inversions.