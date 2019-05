El TSJ valencià decideix quin jutjat adjudica a l’exsenador del PP que va atribuir a la República bombardejos nazis

Dimecres la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià decideix a quin jutjat quedarà adscrit el jutge i exsenador del PP durant 11 anys Manuel Altava, que en la tribuna d’oradors va assegurar que uns bombardejos nazis a Castelló van ser comesos per la República. Jutges per a la Democràcia ha presentat un escrit davant el TSJ en què assegura que el seu nou lloc estiga a la sala contenciosa administrativa, adscripció que seria “més rellevant” al seu lloc en un jutjat penal de Castelló.

Al maig d’enguany, i després de deixar la política, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va acordar que Manuel Altava reingressara a la seua adscripció als jutjats de Castelló, en l’ordre de jurisdicció penal. L’acord afegia que en cas que estiguera complet –com és el cas, segons han confirmat fonts del TSJ–, el magistrat quedarà adscrit a la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva.

Pel que fa a la nova adscripció de l’exsenador, Jutges per a la Democràcia ha presentat un escrit en què assegura que Altava podria recaure en la sala contenciosa administrativa del TSJ, un lloc de més importància de la que va abandonar quan va fer el salt a la política. “Un acord semblant podria projectar una imatge de favor cap a un magistrat que ha exercit les seues funcions com a senador durant els últims 11 anys”, apunten.

“Es donaria la sensació –afigen– que el magistrat esmentat no torna a la destinació que li correspon, sinó a una altra orgànicament més rellevant”. “A això ha d’afegir-se que aquesta decisió suposaria la postergació injusta dels magistrats que exerceixen les seues funcions en els jutjats contenciosos administratius i tenen més experiència en aquest ordre jurisdiccional”, apunten des de Jutges per a la Democràcia.

Fonts del TSJ han explicat que la Sala de Govern abordarà la situació d’Altava dimecres pel que fa a la seua nova destinació, encara que “no està decidit”. Les mateixes fonts al·leguen que és una decisió que haurà d’aprovar la Sala i que una de les opcions podria ser la sala contenciosa administrativa del TSJ, “on sempre hi ha vacants”, però no hi ha res decidit.

De la seua banda, Manuel Altava afirma que desconeix quina serà la seua destinació, però que “està a la disposició de la presidenta del TSJ”.