El socialista Toni Gaspar, elegit president de la Diputació de València amb el suport de Compromís

El socialista Toni Gaspar, alcalde de Faura (València), ha sigut reelegit aquest dimecres president de la Diputació de València per al mandat 2019-2023 amb el suport de 19 dels 31 diputats que integren aquesta institució, en concret, amb el dels 13 representants del PSPV, els 5 de Compromís i el de la Vall ens Uneix, el partit que lidera l'expresident de la corporació provincial, exmilitant socialista i alcalde d'Ontinyent (València), Jorge Rodríguez.

Gaspar va ser triat per primera vegada president de la Diputació de València al juliol del passat any, a partir de la dimissió de Jorge Rodríguez després de la seua detenció en el marc de l''Operació Alqueria'.

A partir d'aquest dimecres serà de nou president de la institució provincial després d'haver sigut revalidat en el càrrec durant el ple de constitució de la nova corporació provincial després de les eleccions municipals del passat 26 de maig.

La Diputació de València la integren aquesta legislatura 13 diputats socialistes, huit del PP, cinc de Compromís, tres de Ciutadans, un de la Vall ens Uneix i un altre de Vox. Aquests dos últimes formacions compten per primera vegada amb representació en la corporació provincial a partir d'aquest mandat i com a conseqüència dels passats comicis municipals.

En la sessió plenària de constitució de la corporació provincial per a la pròxima legislatura han presentat candidatura a la presidència el PSPV, amb Toni Gaspar, i el PP, amb Juan Ramón Adsuara, alcalde 'popular' d'Alfafar (València) i diputat provincial també en el mandat anterior.

Els membres del PP han votat Adsuara com a president, mentre que Compromís, La Vall ens Uneix, Cs i Vox no han presentat candidat.

Els diputats provincials de les dos primeres formacions han votat Toni Gaspar com a màxim representant de la Diputació de València i els de Cs i Vox han emès els quatre vots en blanc que s'han registrat en la votació per al càrrec de president durant la sessió plenària.

Gaspar va entrar a formar part de la corporació provincial l'any 2011. Des d'aleshores ha sigut membre d'aquesta institució com a membre del PSPV, tant en l'oposició com a portaveu i diputat, com en el govern en l'últim mandat com a diputat amb cartera i president.