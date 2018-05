La UDEF qüestiona que el Govern de Camps pagara 3 milions d’IVA per “no perjudicar” l’empresa privada de l’F1

Les proves de Fórmula 1 celebrades a València entre els anys 2008 i 2012 van ser una ruïna per a les arques públiques de la Generalitat. L’efemèride l’havia d’haver organitzada l’empresa privada Valmor, que hauria assumit els costos i els drets a canvi de la venda d’entrades. El negoci va ser tan desastrós que ja en el segon any (2009), el Govern de Francisco Camps va haver d’eixir al rescat de la societat i assumir el cànon d’organització amb diners públics.

Tres anys després, Valmor seria adquirida per la Generalitat per un euro i amb un deute de 32 milions que van pagar tots els valencians. Aquestes actuacions han estat considerades negligents, fins i tot delicte, i estan investigant-se en el Jutjat d’Instrucció número 2 de València. Per acabar, el Jutjat d’Instrucció número 17 indaga en els sobrecostos de la construcció del circuit urbà, com ha contat eldiario.es.

Un altre informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia nacional datat aquest 9 de maig i que s’ha incorporat a la investigació del Jutjat d’Instrucció número 2 de València revela que el Govern de Francisco Camps va fer tots els possibles perquè l’empresa privada Valmor no perdera diners. En un correu electrònic datat el 5 de febrer de 2010, Belén Reyero –la persona escollida per Camps per a negociar la Fórmula 1 amb l’equip del magnat Bernie Ecclestone– proposa que la Generalitat assumisca el cànon d’organització de la carrera que hauria d’haver fet bo Valmor el 2009.

Correu en anglés i explicació de la UDEF sobre el fet que el Govern de Camps “no vol perjudicar” Valmor

Així, Reyero escriu: “Com que el Govern valencià no vol perjudicar Valmor, de cap manera, finalment han decidit mantenir la situació com estava al començament i que la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV) –l’empresa pública que es va utilitzar per a pagar el cànon– assumisca l’IVA i la factura”. Reyero havia estat enviant-se correus amb l’equip d’Ecclestone per a l’emissió de la factura del cànon. Fins “dues vegades”, reconeix Reyero, obliguen a canviar el nom del pagador en la factura.

Aquesta manera de pagar el cànon crida l’atenció a la UDEF, que revela que, quan SPTCV assumeix la factura, ha d’ingressar també l’IVA, ja que no presta cap servei. Belén Reyero informa Ecclestone que després de canviar el contracte perquè SPTCV pague el cànon “la societat pública està amb un risc fiscal derivat de l’IVA de tres milions d’euros i vam decidir que la millor manera per a evitar aqueix risc era facturar a Valmor, a pesar que el pagador real era SPTCV”.

Reyero rectifica i afig que això no es pot fer, perquè la situació de Valmor és molt delicada i, si facturen a Valmor, l’empresa privada podria entrar en unes pèrdues de 13 milions d’euros. Si passa això, apunta, “com que té un milió de capital social, Valmor s’hauria de dissoldre o els seus socis –Jorge Martínez Aspar, Fernando Roig i Bancaixa– han de respondre amb el seu patrimoni”.

Així, segons la UDEF, el Govern valencià opta per la pitjor decisió per a les arques públiques i el millor per a Valmor. “SPTC va abonar l’import del cànon de 17 milions d’euros i va assumir el risc fiscal de 3 milions d’euros derivat de la no possibilitat de deducció de l’IVA intracomunitari de l’operació”, conclou l’informe de la policia nacional.

Aquest no és el primer informe demolidor de la UDEF contra la gestió de Francisco Camps. Al setembre del passat any, la policia nacional va concloure que Camps va negociar amb Ecclestone comissions per a l’empresa de la Fórmula 1.