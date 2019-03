Unides Podem - Esquerra Unida proposen crear una Conselleria de Feminismes i LGTBI

Les números uno i dos per València d’Unides Podem - Esquerra Unida, Pilar Lima i Rosa Pérez Garijo, han valorat aquest dissabte al jardí Botànic la vaga i les mobilitzacions del 8M “com una altra fita històrica que demostra que el feminisme és el motor del canvi en el país i la comunitat” ha afirmat Lima, qui considera “una responsabilitat oferir respostes que estiguen a l’alçada de les reclamacions de les dones i del col·lectiu LGTBI”. En opinió de Pérez Garijo, “el Botànic serà feminista o no serà”.

Per això, la confluència proposa com a principal mesura la creació d’una Conselleria de feminismes i LGTBI, així com l’impuls d’unitats de feminismes i LGTBI, amb recursos propis i personal expert en totes les Conselleries.

Rosa Pérez Garijo ha destacat que “tindre una Conselleria pròpia permetria visibilitzar a les dones i a les persones LGTBI, de tal forma que aquests objectius no queden tapats per altres competències”. La coordinadora general d’EUPV creu que el 8 de març “ha assenyalat, per segona vegada, que ja és hora que les dones i persones LGTBI siguen tractades com a iguals i se'ls garantisca els mateixos drets”. “Per això, aquesta Conselleria ha d’impulsar polítiques per a garantir que s'acabe amb les diferències salarials entre homes i dones, les violències masclistes i que siguem pioneres en economia feminista i educar en igualtat”.

Entre els objectius, a més dels destacats d'aconseguir una igualtat real en drets i oportunitats i eradicar la violència contra aquests dos col·lectius, es buscarà combatre la feminització de la pobresa i la precarietat. Es dissenyaran polítiques que eviten que la maternitat siga un obstacle en la vida personal i professional de les dones i, també, pal·liar la situació de les dones en el món rural. S'impulsarà una economia feminista que faça visible i valore el treball domèstic. Es garantirà que totes les conselleries contemplen la perspectiva de gènere, a més d'elaborar estudis periòdics de seguiment i compliment del pacte contra la violència de gènere.

Totes aquestes mesures es volen treballar en conjunt amb els actors feministes, socials i institucionals del territori perquè es considera que l'única manera de crear una política per al bé de totes és mantenint una comunicació bidireccional i no des de la imposició, com està acostumada la vella política.

Aquesta és la primera mesura que presenten Unides Podem - Esquerra Unida després de la confirmació del pacte electoral per part de les seues corresponents bases. No serà l'única, ja que se senten “preparades i amb forces de cara a les pròximes eleccions” i confien a “ser la peça fonamental que arme un més que possible nou Pacte del Botànic”.