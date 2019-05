Unides Podem vol tindre presència en totes les conselleries però PSPV i Compromis rebaixen les seues expectatives

La segona reunió dels socis del Botànic ha començat rebaixant les expectatives d'Unides Podem. Durant la setmana, els dirigents de la formació morada han vingut reclamant la seua presència en tots els espais de l'Executiu valencià i que el format del mestissatge s'estenga a tots els departaments.

Abans d'entrar a la segona convocatòria, aquesta vegada a la seu socialista, els dirigents de PSPV i Compromís han recordat als morats que tenen 8 diputats i, en certa manera, que haurien de rebaixar les seues exigències.

La representant de Compromís Àgueda Micó valora que la incorporació de Podem "és positiva", però que el com serà complicat. "Caldrà veure com ho fem, però tenen 8 diputats en les Corts, la qual cosa no li deixa en la mateixa situació que PSPV i Compromís", ha recordat

El portaveu socialista, Manolo Mata, ha considerat que el president "serà Ximo Puig amb una majoria parlamentària el mes àmplia possible (...) en la qual Podem participe compromesos, lleials, sense voler assaltar els cels, sinó fer unes cosetes més comprensibles per a tothom".

En aquesta trobada es reuniran en paral·lel els equips que adaptaran els programes electorals al programa de Govern i l'equip negociador d'arquitectura institucional, que dibuixarà el pròxim Executiu.