Vaersa va gastar 330.000 euros en la visita del Papa a més del mig milió perdonat per la Generalitat Valenciana a l'empresa pública

La presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, declarava aquest dijous com a testimoni en la causa judicial per les irregularitats en els contractes públics amb motiu de la visita del Papa Benet XVI a València al juliol de 2006. La que fora consellera d'Infraestructures en època de Francisco Camps i Alberto Fabra va assegurar davant el tribunal que l'empresa pública Vaersa "no va condonar cap deute" a la Fundació V Trobada Mundial de les Famílies: "Ha quedat acreditat documentalment que el deute va ser pagat per la fundació a l'empresa pública".

Segons documentació a la qual ha tingut accés eldiario.es, en una reunió celebrada al març de 2014 es va adoptar l'acord de subrogació per part de la Generalitat Valenciana del deute que la Fundació de la Comunitat Valenciana V Trobada Mundial de les Famílies, "com a deutora", mantenia amb Vaersa. La quantitat de la qual es van fer càrrec les arques públiques va ascendir a 519.011,65 euros. L'escrit, rubricat per la llavors consellera d'Infraestructures, Isabel Bonig, recull que "una vegada haja sigut ratificada pel Consell la subrogació", s´"allibera de l'obligació de pagament" a la fundació i "consent la seua liquidació" [del deute].

La llavors alcaldessa de València Rita Barberá saluda a Benet XVI en presència de Francisco Camps.

A més, en un correu electrònic remés a l'octubre de 2007 per l'exdirector de l'empresa pública Felipe Espinosa -que va ser condemnat el mes de gener passat per defraudar 328.000 euros a una empresa castellonenca per a autopréstecs, viatges i menjars- es refereix aquest al fet que en aquella data hi havia "pendents de pagament" 850.000 euros per obres executades amb motiu de la visita del Papa.

D'aquesta quantitat, explica, 520.000 euros -corresponents al deute del qual es va fer càrrec la Generalitat en 2014- s'han facturat a la Fundació Trobada de les Famílies, "que no han pagat, encara que hi ha un conveni signat", mentre que els altres 330.000 euros corresponien a obres executades per l'empresa pública que "no s'han facturat a ningú".

Adverteix Espinosa en el seu correu del "forat econòmic" que generarà aquest deute en Vaersa. I afig, "a més aquesta informació passarà a ser pública, i segons crec és un tema que no abelleix que siga molt públic". Per això, pregunta a la seua interlocutora amb qui podria parlar "per a tancar aquest tema com Déu mana", ja que desconeix "qui va portar el tema de la visita en la Generalitat" ni qui són "els interlocutors d'aqueixa fundació".

El PSPV exigirà "tota la documentació"

El diputat socialista David Calvo ha assegurat aquest divendres que el PSPV exigirà en les Corts tota la documentació de la condonació del deute de Vaersa a la fundació -constituïda per l'Arquebisbat, la Diputació, l'Ajuntament de València i la Generalitat amb motiu de la V Trobada de les Famílies-, a més d'anunciar que realitzaran una pregunta oral i una altra per escrit en considerar que les declaracions de Bonig estan "plagades de contradiccions, tant amb els propis testimonis de la causa com amb alguns documents que estan apareixent".

Calvo ha insistit que el deute "va ser condonat pel Consell l'any 2014, quan ella [Isabel Bonig] era consellera d'Infraestructures, Medi Ambient i consellera delegada de Vaersa" i ha reiterat que "cada dia que passa s'estan augmentant les ombres en aquest cas quan hauria de ser a l'inrevés" i "s'estan descobrint documents que contradiuen les declaracions d'Isabel Bonig".