Vicent Soler defensa que en 2019 s'invertirà més en Educació, Igualtat i Sanitat que en 2018 malgrat el pla d'ajust

El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, ha assegurat que malgrat el pla d'ajust presentat davant el Ministeri, el pressupost executat per la Generalitat Valenciana és superior al dels últims anys.

Vicent Soler ha comparegut aquest dimarts en les Corts Valencianes a petició del PP, Ciutadans i pròpia per a explicar els ajustos pressupostaris que porten mesos en la premsa i que l'Executiu autonòmic no ha volgut detallar fins ara.

El titular d'Hisenda, amb una sèrie de gràfics, ha explicat: "No hi ha retallades en serveis fonamentals", però sí "retencions de crèdit en inversions que no s'han executat" o "mesures de contenció del creixement de la despesa". Encara així, sosté, "l'execució continua sent superior a la de 2018" i que la despesa pública a l'agost ja era 1.300 milions d'euros superior al de l'exercici anterior.

Com a exemple, ha il·lustrat les partides de les conselleries d'Educació, Sanitat i Igualtat i Polítiques Inclusives, que han augmentat, pese a l'ajust, en un 13%, un 3,5% i un 35%, respectivament.