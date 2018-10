Ximo Puig anuncia a Brussel·les una cimera de “les ribes del Mediterrani” per a debatre sobre migracions

L'Executiu valencià està fent de l'acolliment de l'Aquarius, el vaixell que va arribar amb 700 rescatats prop de les costes de Líbia al port de València, una bandera de solidaritat. Així es va comprovar amb la distinció del 9 d'Octubre al dispositiu de rescat i així ha continuat aquest dimecres a Brussel·les.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha intervingut a primera hora en el Comité Europeu de les Regions com a representant de la delegació espanyola. En la sessió plenària, on els fluxos migratoris i la crisi humanitària han protagonitzat el debat -i gran part de les intervencions de la setmana de les regions- el cap del Consell ha anunciat que convocarà una cimera entre regions de les ribes del Mediterrani i als actors econòmics per a proposar noves iniciatives.

Puig ha recordat que al Mediterrani han mort més de 10.000 persones en desplaçaments organitzats per màfies, una situació “insuportable ètica i moralment”. Les regions, ha dit el president, desitgen contribuir a una nova política que afavorisca la migració “ordenada i segura”, que facilite la integració dels qui arriben i promoga el desenvolupament dels països d'origen.

El cap del Consell ha recollit el testimoni de la representant basca, Elorza Zubirría, que ha plantejat una sèrie d'iniciatives per a millorar en l'acolliment i integració de persones migrants. Zubirría ha considerat un “imperatiu de progrés” que siguen els estats, regions i municipis els qui s'impliquen en l'acolliment i proposa que la reforma del model es faça “de baix a a dalt”. La proposta de distribució de Zubirría es reparteix en tres àmbits segons els ingressos fiscals, població i índex de desocupació dels estats, regions i municipis. També que el subjecte d'ajuda siguen els sol·licitants d'asil i refugiats, migrants a espera de regularització i menors no acompanyats.

Puig ha començat la seua intervenció en valencià, encara que la presidència de la sessió ha tallat i li ha demanat que parle en castellà, al no estar prevista la traducció d'aquesta primera llengua. La representant basca sí ha pogut expressar-se en euskera.