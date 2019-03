Ximo Puig convoca el seu Consell per a anunciar que avança les eleccions valencianes al 28 d'abril

El president de la Generalitat, Ximo Puig, s'ha decantat finalment per avançar les eleccions autonòmiques per a fer-les coincidir amb les Generals del pròxim 28 d'abril. Puig ha convocat el seu Consell aquest dilluns a les 17 hores per a anunciar-los que ha pres la decisió que venia covant des de fa mesos però que no s'ha fet efectiva fins a l'últim moment i es va prendre de debò quan Pedro Sánchez va decidir convocar les nacionals. Prèviament, ha citat la vicepresidenta Mónica Oltra per a preguntar-li la seua opinió sobre la intenció de dissoldre les Corts i convocar els comicis autonòmics: "Només hi haja una decisió seré la primera en saber-ho".

En la reunió, Puig anunciarà els seus consellers i a la vicepresidenta que dissoldrà les Corts aquest dimarts per a llançar la carrera electoral. La convocatòria l'ha feta el president amb mig Consell en contra, la pota de Compromís, en considerar que és una mesura electoralista i que pot sepultar el debat valencià en el tsunami nacional.

Pensa al contrari l'equip de Puig que considera que si coincideixen les eleccions autonòmiques i generals se situarà "el problema valencià" de l'infrafinançament i el deute en el debat nacional, a més de que hi haurà una major mobilització.

La convocatòria de Ximo Puig sense el consens de Compromís ha trencat el pacte de govern de 2015. De fet, Puig no ha consultat amb Mónica Oltra la decisió i l'última vegada que van parlar del tema va ser el 15 de febrer. Oltra li va mostrar la seua oposició al no haver-hi "motius polítics" per a un avançament. El president tampoc ha consultat el Bloc, partit majoritari en Compromís, encara que si que ha tantejat als seus dirigents el síndic del PSPV, Manolo Mata. La resposta sempre va ser un "no" a l'avançament.

Amb qui sí s'ha reunit Puig és amb Podem, als quals va elevar la consulta divendres passat. La formació morada es va mostrar favorable a l'avançament al considerar-ho l'"opció menys dolenta". Com al PSPV, en Podem entenen que la marca nacional pot frenar la seua sagnia que vaticinen les enquestes electorals.

Els que també s'han mostrat públicament favorables a l'avançament han sigut PP i Ciutadans.