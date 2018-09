Ximo Puig a Isabel Bonig: “No sé si aquest discurs va dins dels 30.000 euros" de Typsa

En el tibant encreuament d'intervencions entre Isabel Bonig i Ximo Puig durant el Debat de Política General d'aquest dimarts en les Corts Valencianes també hi ha hagut bastants espais per als retrets. En el seu temps de rèplica, el president de la Generalitat li ha preguntat a la líder popular si el seu discurs també ha sigut elaborat per una de les empreses investigades en el fiasco de la Fórmula 1 durant el Govern de Francisco Camps, com ha revelat eldiario.es. “No sé si aquest discurs va dins dels 30.000 euros”, ha dit el president, al·ludint als pagaments de la conselleria a l'empresa.

L'empresa Tècnica i Projectes SA (Typsa), investigada pel projecte del circuit urbà de Fórmula 1 a València que va provocar milions en sobrecostos va elaborar respostes parlamentàries i va redactar discursos per a inauguracions en matèria aeronàutica per a la Conselleria d'Infraestructures amb Mario Flores i Isabel Bonig al comandament.

En declaracions als mitjans durant el descans del debat, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha ironitzat amb la mateixa qüestió, anticipant-se al discurs de la política del PP: "no sabem si el seu discurs ho ha preparat l'empresa de la Fórmula 1".