Ximo Puig: "L'esperit del Botànic no té limitació temporal"

"L'esperit del Botànic no té limitació temporal, ni tan sols té una limitació electoral". Així ha defensat aquest dimarts el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a l'inici del seu discurs davant les Corts Valencianes en el debat de política general, la pervivència i projecció del pacte entre el PSPV-PSOE, Compromíos i Podem sobre el qual s'ha donat suport a el seu Govern els tres últims anys.

En l'últim debat general de la legislatura Puig, que ha arribat a la seu de les Corts acompanyat de la vicepresidenta Mónica Oltra, ha reivindicat el treball del seu govern a alçar la mala reputació de balafiament i corrupció heretada de l'època del PP i ha desgranat dades per a sostindre que la situació ha millorat, com revela el fet que han augmentat els indicadors de confiança. "És l'efecte d'un escenari d'estabilitat, diàleg i honradesa", ha assegurat en referència als assoliments del Pacte del Botànic.

Després de recordar que el Consell "ha liderat el debat per un canvi de model de finançament i una nova arquitectura territorial", Puig ha insistit en la seua idea que el conflicte independentista a Catalunya ha de resoldre's amb "llei i diàleg", ha anunciat que es reunirà amb el president del Govern, el seu coreligionari, el socialista Pedro Sánchez, en la primera setmana d'octubre, ha acusat el president del Senat, del PP, de "un bloqueig fraudulent" del debat de les autonomies i ha anunciat que la Comunitat Valenciana "tindrà un posicionament de bilateralitat no excloent" en el debat territorial.

Puig ha rememorat l'"acolliment humanitari de l'Aquarius" el mes de juny passat a València i la vocació valenciana de "fer del Mediterrani un punt de trobada". En aqueix punt, ha anunciat que la Generalitat Valenciana "treballa perquè la seu de l'instrument europeu de la cooperació mediterrània es residencie a València". Aqueix instrument, ha afegit, "comportaria la gestió de 400 milions en fons europeus".

"Aquesta ha sigut la legislatura del rescat de les persones i la reactivació de l'economia valenciana", ha assenyalat el president per a defensar el que ha batejat com "un optimisme crític" i proposar "un nou contracte social valencià valencià" sobre tres pilars: el desenvolupament, la igualtat i la democràcia. En els tres aspectes s'ha detingut amb detalls concrets al llarg de la seua intervenció.

Reversió de l'hospital de Dénia

La recuperació de la Sanitat pública ha sigut un dels pilars del Govern del Botànic i probablement la seua millor bandera. Després de l'aplaudida recuperació per a la gestió pública de l'hospital d'Alzira, el Consell vol apuntar-se aquesta legislatura el punt d'haver recuperat un segon hospital, el de Dénia. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ja va anunciar que s'havien iniciat els tràmits, seguint el camí de la hui ministra Carmen Montón, per a la reversió de la privatització de l'hospital. El president ha anat més enllà en aquest debat i s'ha aventurat a prometre que el centre serà públic en finalitzar la legislatura. És a dir, en, almenys, nou mesos.

Banc públic d'ADN per les víctimes de la Guerra Civil

Recordant Hannah Arendt, el president ha anunciat la posada en marxa d'un banc públic d'ADN per a identificar les víctimes de la Guerra Civil i de la repressió franquista, com indica la llei de memòria històrica aprovada l'any passat. A la ciutat de València, el pla per la recuperació de la memòria també preveu aquesta qüestió. “La nova cara de la justícia també és incloure la reparació i el dret a la veritat”, ha afegit el president. Alacant, com a última capital de la república, serà en 2019 capital de la memòria.

Acords amb les universitats

En el marc de les negociacions amb les universitats públiques valencianes per a millorar el seu finançament, el Consell contempla la inversió perquè la Universitat Jaume I de Castelló licite la construcció de la segona fase de la facultat de Ciències de la Salut abans de finalitzar 2018.

Compra del cim del Penyagolosa

Per a preservar l'entorn natural i protegir la biodiversitat, el president també ha anunciat que l'Executiu està negociant amb els propietaris del Mas de Sanauja la compra de pic de Penyagolosa. Un paratge natural que albergarà el centre d'interpretació del parc natural.