Ximo Puig rebutja donar a Vox les dades d'activistes LGTBI: "No seguirem el joc a aquesta situació de barbàrie"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, es nega a donar a Vox les dades de col·lectius LGTBI que imparteixen cursos en col·legis públics, com li ha demanat la formació d'extrema dreta al Consell: "No seguirem el joc a aquesta situació de barbàrie que s'està transmetent, és molt perillós". "No cal donar ni un pas arrere. El problema és que aqueixos drets que s'havien assumit per la societat, en aquest moment, estan una altra vegada posant-se en qüestió".

Puig ha denunciat que les iniciatives que Vox ha traslladat a l'Executiu valencià "van dirigides clarament contra dos àmbits: la dona dient que donem dades sobre la violència intrafamiliar perquè consideren que no hi ha violència de gènere dubtant d'aqueixes dades; i tot el que té a veure amb el suport de polítiques de no discriminació".

"De la ultradreta només pot esperar-se mesures d'ultradreta. El problema és que hi ha altres partits de la dreta democràtica que fan seguidisme d'aquestes actuacions", ha expressat en referència a PP i Ciutadans. "Per terra mar i aire ho combatrem", ha sentenciat.

Puig ha tornat ha fer sonar a Madrid la seua principal reclamació: un nou sistema de finançament autonòmic. El dirigent socialista ha aprofitat la seua presència en un desdejuni informatiu organitzat per Europa Press per a constrényer als grups polítics perquè permeten que hi haja un Govern que pose en marxa un nou model. "Tinc esperances fundades en què si aquesta investidura arriba al port que ha d'arribar, el Govern d'Espanya actuarà en conseqüència. [Sánchez] Ha situat la reforma del sistema de finançament entre els pactes d'Estat", ha recordat Puig.

"Hui, la nostra apel·lació bàsica és molt clara: volem ser espanyols iguals que la resta dels ciutadans espanyols, com qualsevol altre visca on viva", ha afirmat el president valencià. "Exigim igualtat, no demanem mes cap privilegi; però cap discriminació", ha dit Puig, que ha reiterat que la Comunitat Valenciana té menys recursos per habitant que la mitjana.

El president també s'ha queixat del dúmping fiscal de determinades regions i ha assenyalat directament a la Comunitat de Madrid. De fet, ha assegurat que en la reforma fiscal que pretén aprovar aquesta legislatura plantejarà que determinats impostos s'assumisquen amb caràcter estatal perquè no hi haja competència deslleial entre comunitats.

Puig ha reconegut que el canvi de model depén que hi haja un nou Govern just el dia que se sabrà la data de la investidura. De fet, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que li ha presentat en el desdejuni ha abandonat l'Hotel Villamagna al caient de les 10 hores. Espera la trucada de Sánchez perquè li trasllade el dia triat.

El dirigent socialista ha assegurat que la resta de grups han de permetre la investidura de Sánchez "al més aviat possible". "No puc pensar que estiguem més prop d'unes eleccions, estic absolutament convençut que estem prop d'una investidura, perquè no podria entendre l'enorme responsabilitat del qui no ho fera possible. Cal dir que ja vam ser a aquestes eleccions anticipades perquè l'aliança entre les dretes i els independentistes va fer fracassar els PGE, serà exigible alguna assumpció de responsabilitat".

Puig, que governa en coalició amb Compromís i Unides Podem, ha assegurat que en el cas d'Espanya "no suma". "A mi ja m'agradaria. Ací és més complicat, és més complex", ha dit sobre la reclamació de Pablo Iglesias: "No és traslladable, m'agradaria que l'aroma es traslladara, però la concreció no és possible perquè PSOE i Unidas Podemos suma el que suma". "És pura aritmètica, cal buscar una cosa diferent i el president l'està buscant", ha dit Puig que també ha reclamat l'abstenció a PP i Ciutadans recordant que el PSOE va fer "un enorme esforç" en 2016 en facilitar la investidura de Mariano Rajoy, un procés que va dividir en dos al partit.