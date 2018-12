Ximo Puig adverteix del perill de fer passos arrere en la democràcia i en la lluita contra la violència masclista

El missatge de Cap d’Any del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha tocat diferents punts: des del balanç intern animant a continuar el projecte del Govern del Pacte del Botànic fins a temes d’abast estatal com la irrupció de l’extrema dreta i el conflicte polític a Catalunya, a què no s’ha referit explícitament.

Ximo Puig ha assenyalat així que mantindre la senda de la prosperitat “no es tracta d’un camí fàcil” i ha alertat que, davant dels problemes, és senzill “caure en la temptació de recórrer a respostes tan simples com equivocades”, que “menyspreen l’autonomia política o menyspreen el feminisme”. D’aquesta manera, ha assenyalat indirectament l’extrema dreta i les seues propostes de recentralitzar l’Estat, derogar la Llei contra la Violència de Gènere i endurir la gestió de la immigració i del conflicte a Catalunya.

Puig ha advertit que “la democràcia no és irreversible” i ha cridat a “no retrocedir ni un pas” davant de la violència de gènere ni davant de “respostes contra la igualtat real de la dona que ignoren el terrorisme masclista”, a què s’ha referit com “el gran combat social del nostre temps”. Sense anomenar Catalunya, el president s’ha referit al fet que “la solució als nostres problemes no vindrà de l’enfrontament ni de buscar culpables”, sinó gràcies a l’“esforç, el treball comú i estar units”. Puig ha instat al diàleg i a construir la convivència. “Parlem amb persones que no pensen com nosaltres, utilitzem les xarxes socials com a lloc de trobada plural i no com a trinxeres de la intolerància, contrastem la informació, reivindiquem el dubte”, ha manifestat.

Com a exemple de solidaritat ha destacat la “gent anònima, que no busca cap benefici personal”. A aquesta gent anònima, als qui van salvar la vida dels migrants, és a l’única a la qual ha volgut posar nom: la flotilla de l’Aquarius i la tripulació del pesquer Nuestra Madre Loreto de Santa Pola: “ells ens representen i són els millors ambaixadors del poble valencià”.

Estabilitat, finançament i inversions

Quant als assumptes interns més pròpiament valencians, Ximo Puig ha fet un balanç de legislatura i ha instat a renovar el projecte del Botànic, sobre el qual es basa el seu Govern, en les pròximes eleccions del mes de maig, perquè aquest encara no ha conclòs.

Puig ha assenyalat que la Comunitat Valenciana és hui referent a Espanya d’“honradesa, diàleg i estabilitat” com a generadors de creixement econòmic. A més, ha afegit que la gestió del seu executiu “ha afavorit la fi dels copagaments, que hàgem recuperat la sanitat universal i finançat tractaments per als malalts d’hepatitis C o que per primera vegada els llibres de text siguen gratuïts”. D’altra banda, ha presumit de generació d’ocupació: “l’economia s’ha enlairat i ha creat més de 200.000 llocs de treball en un context de seguretat jurídica i concertació entre empresaris i sindicats”.

Per això ha assenyalat la necessitat de “renovar el contracte social valencià” i consolidar un acord que tinga com a meta “la creació d’ocupació, la igualtat d’oportunitats i la democràcia”, i ha subratllat també que “encara estem lluny d’on volem arribar, i ara se’ns presenta una gran oportunitat”.

En qüestió de reivindicacions, les seues al•lusions han sigut les clàssiques i encara no resoltes: la reforma del finançament autonòmic i la millora d’inversions territorials. Per això Ximo Puig ha afirmat que el Consell “estarà on ha d’estar”, al costat dels ciutadans i de les ciutadanes. El president ha considerat “irrenunciables” aquestes reivindicacions i ha recordat que “per fi” s’han blindat les inversions en l’Estatut d’Autonomia.

Puig també ha agraït a tots els partits polítics que la Comunitat Valenciana “haja aconseguit ser un exemple de concòrdia des del respecte a les diferències” i que hagen contribuït a “entendre la política com a discrepància i acord sense crispació”.

Ja en el capítol de l’anècdota, Ximo Puig ha fet el discurs des del Palau de la Generalitat, dret i amb una taula al fons on hi havia un plat de cítrics. Una picada d’ullet de suport cap als agricultors valencians, a què també ha donat suport amb paraules, i que en aquest moment estan en peu de guerra per la política europea que consideren que ha obert excessivament les portes a cultius de cítrics forans com els de Sud-àfrica.