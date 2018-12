Ximo Puig critica la "deriva aznarista de les dretes" per alimentar la confrontació a Catalunya

El pròxim mes de gener es reunirà, per primera vegada, la comissió bilateral entre la Generalitat Valenciana i el Govern central. Aquest és un dels anuncis realitzats pel president de la Generalitat, Ximo Puig, en la tradicional entrevista que ofereix a la Cadena SER el dia de Nadal. En aqueista entrevista Puig s'ha mostrat convençut que la Comunitat Valenciana està millor que fa tres anys i mig, i així ho evidencien, ha dit, indicadors econòmics com la creació de 200.000 nous llocs de treball o l'augment de les exportacions valencianes. Segons Puig la imatge de la Comunitat ha millorat, també la convivència, i sobretot, ha dit, s'ha acabat amb la crispació. I ha posat d'exemple l'últim ple de les Corts, el de l'aprovació del pressupost de 2019.

El cap del Consell ha deixat entreveure que no avançarà les eleccions autonòmiques, una idea amb la qual ha coquetejat en els últims mesos. I ho ha fet afirmant que la prioritat ara no és fer càlculs postelectorals sinó acabar "bé" la legislatura i escometre totes les qüestions pendents.

Puig no ha volgut respondre a la pregunta de si acceptaria ser vicepresident en el cas que Compromís avançara el PSPV en les eleccions de maig. Ha dit que no li agrada fer "política ficció". A més ha negat que s'haja desinflat el seu to reivindicatiu en l'assumpte del finançament autonòmic. Segons el també líder dels socialistes valencians no han fet "cap pas arrere" i li ho trasllada a Pedro Sánchez "per activa, passiva i perifràstica". Puig creu que Sánchez ha entés el "problema valencià".

Línia 10 de metro i comissió bilateral

El president ha recordat el compromís de Sánchez de reservar un 10% de les inversions previstes en els Pressupostos Generals de l'Estat a inversions en el territori valencià, a més d'altres mesures transitòries, com la dotació de més diners per a l'aplicació de la llei de dependència en funció de la població valenciana. És, més, per a abordar tots els assumptes que són competència de l'Estat i que afecten la Comunitat Valenciana, el cap del Consell ha anunciat la primera reunió de la comissió bilateral.

No ha sigut est l'únic anunci. El president també ha avançat que al gener es presentarà el projecte en el seu conjunt de la línia 10 de metre de València i al febrer s'adjudicarà la primera obra. Unes obres que es prolongaran uns anys i amb les quals es posaran fi al "forat" que va deixar el PP.

Andalusia, Catalunya i avançament electoral

Ximo Puig també s'ha referit a dos assumptes nacionals que monopolitzen l'interés informatiu: el conflicte català i la conformació del nou govern andalús. De la mateixa manera, ha parlat de la possibilitat d'avançament electoral si Pedro Sánchez no tira avant els pressupostos. En aquest sentit el president de la Generalitat s'ha mostrat partidari d'esgotar la legislatura perquè "Espanya ha viscut en els últims set anys en una incertesa permanent". Sobre els Pressupostos Generals de l'Estat, Puig apel·la als partits que van donar suport a la moció de censura perquè el donen suport “per responsabilitat”.

En relació a Catalunya s'ha mostrat crític amb l'independentisme radical al qual ha acusat d'actuar d'una forma "irresponsable", al mateix temps que ha criticat la "deriva aznarista de les dretes" per alimentar la confrontació. En aqueix sentit ha dit que no cal renunciar al diàleg encara que siga difícil.

Al president també se li ha preguntat pel paper que ha d'exercir el PSOE andalús i Susana Díaz una vegada es consumisca el canvi de govern en la Junta. Segons Puig, el PSOE ha de liderar a Andalusia l'oposició i deixa en mans de la militància la decisió de la continuïtat de Díaz.

I sobre la figura de Felip VI Puig afirma que la institució monàrquica "estarà mentre estiga legitimada per la Constitució" i ha destacat el paper de mediador que ha de tindre el Cap de l'Estat. En aquest sentit reconeixia que ara no es tracta de generar nous problemes a la societat espanyola.