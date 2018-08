Ximo Puig descarta un avançament electoral: "en aquests moments, no hi ha motius"

"Hui dia no hi ha motius per a avançar les eleccions autonòmiques". Així de clar s'ha mostrat el president de la Generalitat, Ximo Puig, qui aquest divendres ha fet balanç dels tres anys de legislatura al costat de la vicepresidenta Mónica Oltra. No obstant això, el cap del Consell ha reconegut que les circumstàncies polítiques "poden canviar".

Quant a la prerrogativa d'avançar els comicis, ha explicat que s'utilitzarà, si escau, "sempre pensant en l'interés de la Comunitat Valenciana i es farà sempre des de la lleialtat". Si que ha reconegut que la "invisibilitat" dels valencians a Madrid és un element per a avançar les eleccions, encara que ha puntualitzat: "però no vol dir que la visibilitat es guanye convocant eleccions".

Així, ha reconegut que seria "absurd" dir que no existeix cap possibilitat d'avançament electoral, "però la nostra obsessió és que es complisquen el cent per cent dels acords del Botànic".

La vicepresidenta, per la seua part, ha reiterat que en aquest moment no es donen les condicions: "no sabem si demà hi haurà un cataclisme nuclear", ha ironitzat.