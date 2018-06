Ximo Puig destitueix de tots els seus càrrecs al president de la Diputació de València després de la seua detenció

El secretari general del PSPV-PSOE i president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig ha destituït de tots els seus càrrecs Jorge Rodríguez. El president de la Diputació de València i alcalde d'Ontinyent havia posat el seu càrrec a la disposició del partit, segons han confirmat fonts de Ferraz a eldiario.es. Rodríguez ha sigut detingut aquest dimecres, amb altres membres del seu equip, en el marc de l'Operació 'Alqueria', desenvolupada per la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia nacional.

"Després d'un dia difícil, en el qual he compartit reflexions amb molts companys i companyes, proposaré al secretariat del PSPV la suspensió de tots els seus càrrecs de Jorge Rodríguez", ha assegurat Ximo Puig, qui ha apuntat que la detenció d'un president de la Diputació "és perjudicial per a l'esforç que tots els valencians i valencianes estem fent per a alçar la hipoteca reputacional, després de vint anys de governs del PP".

Encara així, ha puntualitzat que els socialistes valencians confien en la presumpció d'innocència de Jorge Rodríguez: "seran els jutges els qui determinen la responsabilitat en una investigació de la qual res es coneix perquè roman secreta". "El PSPV sempre ha sigut contundent davant tots els casos de possibles irregularitats, qualsevol que siga la seua naturalesa i així ho continuarà sent", ha prosseguit.

Jorge Rodríguez amb Toni Gaspar

A més, per a garantir l'estabilitat en la Diputació, el líder del PSPV-PSOE proposarà a l'executiva que l'actual vicepresident, Toni Gaspar, siga el candidat a la presidència de la corporació provincial.

La direcció del Partit Socialista del País Valencià tenia previst reunir-se aquest dimecres per a prendre una decisió respecte al futur de Rodríguez en el partit. Aquesta mateixa vesprada el ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ja va avançar que el detingut no podia seguir en el càrrec.

'Operació Alqueria'

Juntament amb el president de la Diputació, han sigut arrestats l'assessor Manuel Reguart, el cap de gabinet, Ricard Gallego, el secretari-lletrat assessor del Consell d'Administració de l'empresa pública Divalterra, Jorge Cuerda, i els dos directors gerents d'aquesta, Xavier Simó i Agustina Brines.

S'ha posat en marxa l'operació per una causa que es va obrir per presumptes delictes de prevaricació administrativa i malversació de cabals públics al maig 2018 després de la denúncia interposada per la Fiscalia Anticorrupció de València. S'investiguen irregularitats en la contractació de personal d'alta direcció en Divalterra, antiga Imelsa, en 2015.