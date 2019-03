Ximo Puig apel·la a ser nacionalitat històrica per a avançar les eleccions: “Volem una Espanya valenciana”

"Com a valencià i president he de tancar aquest cicle com a autonomia històrica", per la qual cosa el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la dissolució de les Corts, que es publicarà aquest dimarts, per a la convocatòria electoral autonòmica del pròxim 28 d'abril.

Passades les 18.15 hores Ximo Puig ha comparegut al Palau de la Generalitat per a anunciar aqueixa convocatòria del 28 d'abril, coincidint amb els comicis generals. Aquesta decisió ha sigut comunicada prèviament als membres del Consell, un anunci que ha provocat que els cinc consellers de Compromís (Mónica Oltra, Vicent Marzà, Vicent Climent, Elena Cebrián i Manuel Alcaraz) abandonaren la reunió al no estar d'acord amb aquesta decisió.

Segons el parer del cap del Consell, el "problema valencià" no està solucionat: "En molts aspectes continuem sent invisibles, per la qual cosa hem de buscar el lloc que hem d'ocupar a Espanya". "L'Estatut em dona la prerrogativa d'acabar amb això i ho havia de fer", ha sentenciat Puig, qui ha ressenyat que a partir d'aquest moment "votarem com a actors de primera, com altres autonomies històriques". En la seua opinió, la Comunitat Valenciana ha de singularitzar-se com una autonomia "que defensa els seus interessos i volem un espai propi davant la resta d'Espanya".

Ha defensat els diferents pressupostos aprovats pel Botànic com "els més socials de la història", i ha volgut agrair a la vicepresidenta Mónica Oltra que haja fet possible "una política plural des del consens". Respecte a la consulta a Oltra a última hora, en el matí d'aquest dilluns, Puig ha comentat que era necessària però que és una prerrogativa -la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions autonòmiques- del president, "i jo no vull diluir la meua responsabilitat".

"Volíem ser una nacionalitat històrica i ho som", ha dit Puig, qui ha explicat que quan va arribar el Govern del Botànic a la Generalitat al 2015 "iniciem un procés de renaixement". "Enfront dels qui volen recentralitzar, nosaltres volem decidir", ha indicat el cap del Consell, qui ha fet un balanç de legislatura "més que digne, optimista": "Aquesta legislatura ens ha servit per a acabar el camí per a ser una autonomia de primera".

"La Comunitat Valenciana és hui millor gràcies al Botànic, hui tenim més veu pròpia i he d'aprofitar l'oportunitat valenciana", ha dit Ximo Puig. Ha reivindicat la "via valenciana" per a Espanya, una "Espanya valenciana" i ha destacat el suport del Govern d'Espanya, "que amb els seus pressupostos, als quals es van oposar les dretes i l'independentisme català, va voler avançar". "En aquests moments es parla a Espanya de la qüestió Valenciana, en aquests dies hem tingut més atenció que durant anys", ha conclòs.

El president de la Generalitat ha comunicat la seua decisió al president del Govern, Pedro Sánchez, i al president de les Corts, Enric Morera.

Llarga jornada

Puig ha apurat fins a l'últim moment per a prendre la decisió d'avançar els comicis autonòmics -aquest dimarts és l'últim dia per a publicar la dissolució del Parlament valencià i convocar les eleccions-, i no ha sigut fins a aquest dilluns quan s'ha confirmat un runrún que ha vingut agafant força en les últimes jornades. Així, el cap del Consell s'ha reunit amb la vicepresidenta al migdia i ha convocat el ple del Consell per a les 17 hores amb l'objectiu de comunicar-los la seua decisió, malgrat l'oposició pública i manifesta de Compromís.

La d'aquest dilluns ha sigut la primera vegada que Oltra i Puig han parlat d'aquest assumpte des del passat 15 de febrer, poc després que Pedro Sánchez anunciara la dissolució de les Corts Generals i la convocatòria d'eleccions generals.