El nou fitxatge de Ximo Puig per a escriure els seus discursos: "Avançar eleccions seria un risc massa alt per al PSPV"

La maquinària de Presidència s'ha posat en marxa de cara a un possible avançament electoral o, en cas que s'avortara aquesta operació, per a afrontar amb garanties les eleccions municipals, autonòmiques i europees de maig de 2019. Com ha comptat eldiario.es, en el Palau estan treballant en el muntatge d'una potent oficina d'anàlisi per al que han iniciat una ronda d'entrevistes a possibles candidats experts en política i demoscopia.

El primer fitxatge no s'ha fet esperar i aquest dimarts el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) ha nomenat a Paula Baño, graduada en Periodisme i Ciències Polítiques. Bañó serà assessora del president Ximo Puig i dependrà del director general Fernando Flores, al qual se li ha encomanat el reforç de l'oficina d'Anàlisi. La periodista i politòloga redactarà els discursos del president. La seua primera prova de foc, el relat per al debat de l'estat de la Comunitat Valenciana del pròxim mes de setembre.

Paula Baño ha participat en diferents panells d'experts sobre política valenciana. En un plantejat el mes de març per valenciaplaza.com, el nou fitxatge de Puig considera que un avançament de les eleccions autonòmiques perjudicaria els socialistes: "existeix la dita en política que diu que qui avança eleccions ix perdent, i en aquest cas seria un risc massa alt per al PSPV i els seus companys en el Consell".

Baño era de l'opinió d'altres assessors del president i de la vicepresidenta, Mónica Oltra. "No existeixen motius reals de pes perquè el tripartit pose en evidència davant l'opinió pública la impossibilitat de mantindre l'estabilitat i gestionar durant una legislatura completa un govern d'esquerres amb tres socis", assegurava la periodista i politòloga.

En aquella època Ciutadans estava disparat en les enquestes i una gran crescuda del partit taronja podria haver provocat un tomb en el Consell al costat del PP. En aquests moments, la situació ha canviat molt i per això Puig i el seu equip han tornat a agitar el possible avançament electoral que no tots en el PSPV veuen de la mateixa manera. Baño, com tots els fitxatges de Presidència, aportaran els seus coneixements en els pròxims mesos davant la imminent batalla electoral.