Ximo Puig qualifica de "reeixida dins de les limitacions" la gestió de l'incendi de Llutxent

El president de la Generalitat, Ximo Puig, compareix aquest divendres en la Diputació Permanent de les Corts valencianes per a explicar la gestió de l'incendi de Llutxent, que va arrasar 3.200 hectàrees en sis municipis (Llutxent, Gandia, Pinet, Ador, Barx i Quatretonda).

El cap del Consell ha valorat l'operatiu com a "encertat" i "reeixit", "dins de les limitacions que té la lluita contra els incendis", a més de ressaltar en diverses ocasions les complicacions de l'incendi, tant per l'orografia com per les condicions meteorològiques.

Un "operatiu encertat" i una actuació "global, precisa i coordinada", tenint en compte la dificultat de l'incendi i que es van donar onze focs simultanis només a la província de València.

"No existeixen fórmules màgiques (per a lluitar contra el foc), però hem avançat molt", considera el president, que ha anunciat que el dilluns començaran les actuacions en zones urbanes, pressupostades amb 600.000 euros. I en les zones erosionades, dos milions d'euros. L'avaluació del grau d'afecció de l'habitatges s'està desenvolupant entre la Conselleria d'Habitatge i l'Ajuntament de Gandia. "La prevenció d'incendis és una política prioritària per a la Generalitat", afig el president.

Dimarts que ve es reunirà el ple del Consell per a aprovar les ajudes d'emergència als afectats. Les persones que han perdut el seu primer habitatge ja tenen una solució habitacional, ha dit el president. Les ajudes anunciades cobriran danys en béns mobles i immobles als propietaris i "arribaran a la quantitat que faça falta". El Govern valencià es dóna un termini de 45 dies per a quantificar els danys en les zones urbanes.

El president també ha facilitat les xifres que quantifiquen l'esforç en la prevenció d'incendis. Segons les seues dades, en 2016 es va incrementar el pressupost per a emergències en un 21%, en 2017 es van crear sis noves unitats de bombers i en 2018 va tornar a incrementar-se el pressupost per a emergències, aquesta vegada en vuit milions d'euros.

Puig ha fet esment a la situació del personal d'extinció i ha explicat l'acord amb els brigadistes forestals de Tragsa per a ser treballadors públics, amb un increment de sou d'un 30% pactat amb els sindicats, derivat del seu augment de responsabilitat. Aquests brigadistes passaran a ser bombers forestals i el decret s'aprovarà el 7 de setembre.