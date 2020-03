Ximo Puig reclama "responsabilitat" i "disciplina" als valencians per a superar la crisi del coronavirus

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha llançat un missatge institucional a tots els valencians per a animar-los a superar la crisi del coronavirus en la qual està sumida la Comunitat Valenciana, Espanya i el món. Puig ha apel·lat a la disciplina, la responsabilitat i la solidaritat de tots per a passar un moments que ha comparat amb els pitjors desastres naturals o les guerres.

Ximo Puig ha demanat també prevenció i ha recordat que "tots han de contribuir" a preservar la salut pròpia i dels més vulnerables abans enta pandèmia:

-Llavant-nos les mans, preservem la salut dels altres.

-Evitant desplaçaments, frenem el contagi.

-Reduint els contactes directes, minorem la infecció.

-Alliberant la sanitat quan no siga indispensable, afavorim que els casos més urgents puguen ser atesos per uns professionals que s'estan deixant la pell per la nostra salut i que s'han convertit en els nostres herois.

-Comprant els aliments i productes necessaris –i no més dels necessaris–, permetem una vida més normal a la resta de la gent.

-I seguint les instruccions de les autoritats sanitàries, ajudem a evitar la destrucció de treball i el tancament d'empreses.

"Compartisc amb vosaltres la tristesa per les persones que han mort o estan malaltes en la Comunitat Valenciana, en la resta d'Espanya o en el món. I sent amb vosaltres la preocupació, especialment pels nostres majors i pels més vulnerables, als qui envie una afectuosa salutació i els dic que no estaran sols", ha dit

El president de la Generalitat s'ha dirigit directament als valencians d'una manera molt emotiva: "El teu poble et necessita. La Generalitat et necessita. Tu eres necessari per a superar aquesta crisi com més prompte millor. Tu eres imprescindible per a superar-la amb els menors danys per a la salut, que és el més important, i per al treball i l'economia de tots".

Per a sentenciar: "Confia tu en les autoritats sanitàries i en la ciència. És el moment de fer pels altres el que voldries que feren per tu, pels teus. Junts, tots units, com una gran família que no deixa a ningú arrere, tirarem avant".