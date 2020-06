Ximo Puig: "La resposta a aquesta crisi és ben diferent a la de 2008, hem tractat de salvar persones"

"La Generalitat ha aconseguit que el Govern d'Espanya haja produït un fons no finalista per a donar resposta a les necessitats de la Comunitat Valenciana. És una resposta ben diferent la de la crisi de 2008: hem tractat de salvar persones". El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha celebrat durant la sessió de control de les Corts Valencianes el nou criteri de repartiment dels fons per a pal·liar els efectes de la COVID-19 aprovats pel Govern d'Espanya.

Aquest fons 'premia' l'esforç fiscal i de prevenció de la Comunitat Valenciana per a contindre la pandèmia i s'acosta al repartiment proporcional: un 9% del fons per a un 11% de la població, una reivindicació que tant Puig com el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, han posat damunt la taula en les diferents trobades amb el Govern d'Espanya.

El president ha defensat l'increment de la despesa sanitària en l'última legislatura: La valenciana és l'autonomia de règim comú que més ha incrementat la despesa per càpita en atenció sociosanitària, segons les dades de Presidència, amb un augment del 20,5% en 2018 respecte a 2014. Per contra, aqueixa despesa es va reduir un 9% en 2014 respecte a 2009. "Som la comunitat que mes ràpidament va aconseguir subministraments", ha indicat Puig en resposta al síndic de Ciutadans, Toni Cantó.

El PP: "El seu problema és el 300%"

La portaveu del Partit Popular, Isabel Bonig, ha enlletgit al president el salari dels metges contractats per a fer front a la pandèmia, 1.100 euros que ha contraposat als salaris dels assessors i a l'increment del sector públic en l'última legislatura. La popular ha avançat que el seu grup presentarà una proposició de llei per a, entre altres qüestions, blindar la despesa sanitària i el sistema de salut públic, que, afirma, ha construït el PP durant 20 anys. Referent a això, Puig li ha amonestat que no incorporara el finançament del sistema sanitari públic en la proposta.

Els populars també han recordat Puig les investigacions a un dels seus germans per les subvencions de la direcció general de Política Lingüística. "El seu problema es diu 300%", li ha etzibat Eva Ortiz, en referència a les comissions dels líders de Convergència i Unió a Catalunya. "Hi ha alguna subvenció que els seus germans hagen cobrat legalment?", ha qüestionat.