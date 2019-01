Ximo Puig: “El meu germà té dret a treballar i a presentar-se a subvencions, estic convençut que s’ha fet bé”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defensat el procés d’adjudicació de les ajudes al valencià dut a terme per la Conselleria d’Educació i que el PP ha portat als tribunals. En concret, les que s’han atorgat per concurrència pública a les empreses de comunicació que administra un germà de Puig i que sumen en quatre anys 340.000 euros. “És fals que s’hagen beneficiat, ni sé com es reparteixen aqueixes ajudes. Ajudes que estic convençut que s’han atorgat bé”, ha explicat.

Puig ha assegurat que el PP “està tan desesperat” que “intenta aprofitar qualsevol tema”. “El meu germà té dret a treballar i a presentar-se a subvencions”, ha apuntat, al mateix temps que s’ha mostrat indignat amb la denúncia: “Em sembla molt malament atacar l’honorabilitat d’algú l’únic patrimoni del qual és aqueixa honorabilitat”.

Puig ha fet aquestes declaracions en una entrevista concedida a À Punt Directe i duta a terme pels periodistes Carolina Ferre i Juan Nieto. En aqueixa entrevista, el president ha tornat a reivindicar les competències en rodalia ferroviària: “Tot el que és mobilitat interna d’una comunitat autònoma ha de ser gestionat pels territoris i els municipis”. El president de la Generalitat s’ha mostrat partidari de la decisió del ministre de Foment, José Luis Ábalos, que siguen les autonomies les que regulen el conflicte entre el sector del taxi i les VTC.

Sobre les declaracions del previsible candidat de Ciutadans a la Generalitat, Toni Cantó, sobre que hi ha col·legis a la Comunitat Valenciana on no es pot estudiar en castellà, Puig ha defensat que la intenció del seu govern és que “els nostres joves tinguen totes les competències lingüístiques per a trobar faena”. “Caldria veure si una persona que diu això pot representar els espanyols”, ha dit.

Per al president “no es pot tornar més arrere que la Llei d’ús i ensenyament del valencià de l’any 1983”. “Ací no hi ha un conflicte lingüístic i, com que no n’hi ha, s’inventa”, ha sentenciat.

Sobre la bambolla del lloguer, Puig ha assegurat que a Europa hi ha grans bosses d’habitatge públic. “La primera llei que vam portar a les Corts va ser la de la Funció social de l’habitatge. Augmentarem l’oferta pública i volem situar a través de CaixaBank 500 habitatges socials en el mercat”, ha anunciat.