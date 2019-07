Un protocol busca evitar que alcaldes i alcaldesses assetgen els secretaris i interventors d'ajuntaments

L'assetjament als funcionaris locals amb habilitació nacional és un "tema delicat" que implica una "forma d'abús de poder que provoca greus danys a les seues víctimes", segons el protocol al qual el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local (Cosital) de València acaba d'adherir-se.

Va ser el cas, per exemple, de l'interventor de l'Ajuntament d'Oriola, Fernando Urruticoechea, que va denunciar irregularitats tant en el consistori valencià com en el seu anterior destí en Castro Urdiales. "Desafortunadament el col·lectiu al qual represente continua sent víctima en massa ocasions de situacions d'assetjament”, afirma Vanesa Felip, presidenta de Cosital València.

El protocol critica la situació de "desemparament i insuficiència de mitjans legals" per a protegir a aquests funcionaris i inclou una Comissió Anticorrupció i per a la defensa de la legalitat.

El Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local pretén lluitar contra les situacions de “deteriorament de la salut física o psíquica” que pateixen els habilitats en l'exercici de les seues funcions. Les mesures preventives inclouen la creació d'un sistema d'informació i consultes sobre salut laboral i l'impuls d'una reforma legal que contemple un permís de descans retribuït de recuperació per a aquells funcionaris que patisquen assetjament en l'exercici de les seues funcions laborals.

A més, els funcionaris amb habilitació nacional podran rebre “serveis professionals especialitzats de suport psicològic” i defensa jurídica. Les actuacions d'aquest protocol se centren en “aconseguir la protecció més integral i eficaç” del denunciant i a reparar la seua situació. Tot això guardant la confidencialitat. “La nostra labor com a Col·legi és que els col·legiats i col·legiades es troben emparats" davant una situació d'assetjament, explica la presidenta de Cosital València.