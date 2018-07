Una ex-alt càrrec de Camps, imputada també en el cas màster de Pablo Casado

La jutgessa del cas màster ha citat com investigats a tres alumnes del màster que va cursar el president del PP, Pablo Casado, l'any 2009 en la Universitat Rey Juan Carlos I entre les quals figura Alida Mas Taberner, que era sotssecretària de la Conselleria d'Educació de la Generalitat durant l'etapa de Francisco Camps en la Presidència.

Així ho indica la magistrada Carmen Rodríguez-Medel en una provisió, a la qual ha tingut accés Europa Press, en les quals cita com investigades a dues alumnes d'aquest curs el pròxim 2 d'agost a les 16 hores. Altres cinc alumnes acudiran en qualitat de testimonis.

Entre les investigades figura també la filla de l'exasesora de la Conselleria d'Educació María Teresa Feito, María Mateo Feito, així com María Dolores Cancio Álvarez, que ha publicat diverses publicacions al costat del catedràtic Enrique Álvarez Conde, l'exdirector de l'Institut de Dret Públic de la URJC i que també està investigat en el cas màster.

El docent haurà de comparéixer al costat de la seua col·lega Alicia López de los Mozos també el 2 d'agost. Sobre les investigades, requereix que en el cas que foren avaluades per treballs en les assignatures no convalidades, aporten els mateixos i "qualsevol document que evidencie que ho van entregar l'any 2009, ja siga un correu postal, un correu electrònic o qualsevol altre document".

A més, ha requerit a Álvarez Conde i a López de los Mozos que aporten abans del dia 2 d'agost els treballs del president del PP pels quals va ser avaluat de 20 crèdits en el màster que va cursar en la URJC, perquè en la URJC ha assenyalat que no té "rastre documental" d'aquests documents. La jutgessa va sol·licitar en el passat el llistat de trucades entrants i sortints realitzades el passat 21 de març entre Álvarez Conde i l'exasesora quan va saltar a la llum la polèmica per a comprovar si va haver-hi pressions des de l'entorn de Cristina Cifuentes per a falsificar l'acta de defensa del treball de finalització de màster (TFM).