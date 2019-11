El conseller Marzà anuncia un congrés internacional d’educació i cultura “contra l’odi i la intolerància”

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà ha participat en el desdejuni informatiu del ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ per a compartir les línies d’actuació que es desenvolupen a la Conselleria de la qual n’és titular.

L’encarregada de presentar el conseller Vicent Marzà ha estat Sandra Mínguez, que va ser portaveu d’Educació de Podem a les Corts Valencianes la legislatura passada.

El responsable d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat ha centrat la seua exposició a “crear espais compartits de diversitat que interactuen per lluitar contra una societat desigual, que cal cosir contra els qui fomenten viure els uns contra els altres, en lloc de viure uns amb els altres”.

Vicent Marzà ha explicat que “ens cal més que mai potenciar els atributs positius de l’educació com a eina principal de cohesió social i d’estima cap als altres; de la cultura com a instrument per desxifrar la complexitat del món i garantir la llibertat de les persones; i de l’esport com a factor d’unió i cooperació per superar els reptes comuns que ens cal abordar”.

En aquest context, Marzà ha anunciat que “impulsarem un congrés internacional d’educació i cultura contra l’odi i la intolerància per a potenciar la cohesió democràtica dins una societat moderna i inclusiva”, i ha afegit: “És una acció més empresa des de la nostra Conselleria per superar els discursos de la por i la confrontació que estem escoltant, especialment, des de fa uns mesos”.

El titular d’Educació, Cultura i Esport ha explicat també les principals línies de treball per al foment de la igualtat, la participació democràtica i la cohesió social del seu departament.

"Derrocar muralles de desigualtats”

Pel que fa a l’àmbit educatiu, ha recordat diversos projectes consolidats per a “derrocar muralles de desigualtats” com són Xarxa Llibres, amb bancs de llibres gratuïts per a tot l’alumnat; l’augment de les beques menjador, que ha afavorit que hi haja 50.000 beneficiaris més fins arribar als 139.000 alumnes; i les aules gratuïtes de 2 anys, amb més de 15.000 places.

Amb aquests tipus de mesures, s’ha recordat que l’estalvi de les famílies valencianes arriba de mitjana fins als 700 euros per alumne/a a l’any, i que en el cas de les rendes baixes, amb una criatura entre els 0 i els 3 anys, l’estalvi és superior als 2.500 euros anuals.

El conseller Marzà ha apuntat que una millora econòmica passa també per un sector públic fort que incentive el consum intern i genere les condicions per crear un vertader ecosistema innovador. “Hui invertim per cada alumne, un 30 % més que fa 4 anys. Això repercuteix positivament en l’economia valenciana a curt termini, però sobretot a mig i llarg, amb una societat més formada i preparada per superar els canvis i els reptes del futur. Estem bastint un major capital social per una millor economia”.

En aquest marc, el conseller ha recordat “la necessitat d’un nou sistema de finançament que faça justícia al poble valencià i, mentre lluitem perquè arribe, des de la Conselleria seguirem contribuint a la conformació de polítiques per millorar la nostra economia i el model productiu”.

Formació Professional valenciana

Un dels puntals de treball en aquest sentit és l’aposta d’Educació per la Formació Professional valenciana. S’ha recordat la tasca per adequar-la cada vegada més a les necessitats dels sectors productius, amb la posada en marxa de cicles nous que donen resposta a demandes històriques, i a l’impuls de formacions a la carta que s’estan desenvolupant en diferents empreses.

A més, Marzà ha fet referència al Pla valencià d’impuls i millora de l’FP, que disposa d’un pressupost plurianual de 176 milions d’euros i que s’està desenvolupant amb la Conselleria d’Economia, els sindicats i la patronal per acostar encara més la Formació Professional a la realitat, amb meses territorials de participació i planificació.

Marzà ha volgut recordar que “el Botànic dona confiança en les institucions i en la ciutadania, perquè duem cinc any de govern i cinc pressupostos aprovats en temps i forma”.

El conseller ha explicat que “en educació continuarem fent passes valentes per fer de les escoles valencianes espais de coeducació i llibertat”. Especial èmfasi s’ha donat a la necessitat “de continuar incorporant la perspectiva de gènere en tot allò que fem a les aules i fora d’aquestes, i ho farem seguint l’ambiciós Pla de coeducació amb accions per valor de més de 67 milions d’euros”.

Enfortir el sector cultural

En matèria cultural, el conseller ha explicat els dos grans eixos d’actuació: la democratització d’accés a la cultura per a tota la societat; i l’enfortiment dels sectors culturals i creatius.

“Amb l’enfortiment del sector cultural i creatiu estem apostant per les produccions i coproduccions amb empreses del sector, en ampliar les ajudes a les empreses culturals i en assegurar la presència valenciana en fires i festivals estratègics de cada subsector, que propicien els contractes tant amb empreses valencianes com internacionals”, ha detallat Marzà.

El també responsable d’Esport de la Generalitat no ha volgut oblidar explicitar en un espai com el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ les oportunitats valencianes en matèria esportiva: “L’aposta per la tecnificació esportiva va més enllà de l’acompanyament als nostres esportistes, és una aposta per desenvolupar empreses amb valor tecnològic al voltant de l’esport” i ha remarcat que “estem projectant el nostre territori com a ‘Comunitat de l’Esport’, per les grandíssimes condicions que tenim per a desenvolupar totes les disciplines esportives i donar un major impuls als clubs, federacions i esportistes d’alt nivell que tenim. Però sobretot, perquè veiem en l’esport els valors que tota societat hauria de desenvolupar per ser més justa i cohesionada”.