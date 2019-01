Una consellera de Cultura de Camps sobre un forat de 9 milions: "Jo sóc professora de dansa, signava el que em tocava"

"Jo no sóc jurista, sóc professora de dansa. Signava el que em tocava". És la única resposta que l'exconsellera del Govern Francisco Camps ha pronunciat en la comissió d'investigació de les relacions de la trama Taula amb la Generalitat Valenciana. Trinidad Miró, consellera de Cultura entre 2007 i 2011, ha comparegut aquest dilluns en la comissió de les Corts Valencianes que en aquesta jornada se centrava en la Fundació Jaume II el Just, una institució creada per a rehabilitar el Monestir de Simat de la Valldigna, que va deixar un deute a les arques públiques de més de 9 milions d'euros.

La fundació va funcionar com una agència d'ocupació per a membres del PP i els seus familiars, entre ells el nebot de Rita Barberá, que va cobrar mil euros per retolar la seu de l'entitat. En 2007, amb l'entrada de Miró, es va acomiadar al gerent Vicente Burgos, detingut en el marc de l'Operació Taula, amb una indemnització de 60.000 euros per tres anys de treball.

El salari de l'exgerent és una qüestió que també s'investiga. Compromís va denunciar la setmana passada que cobrava més que el president de la Generalitat, però en els contractes revisats per la formació apareix un salari menor. Segons la documentació a la qual ha al·ludit el portaveu de la coalició valencianista, Fran Ferri, en el contracte de Burgos figurava un salari de 51.000 euros, mentre que en una resolució de Presidència figura un salari anual superior als 82.000 euros. La tesi de Compromís és que a l'exgerente se li va modificar el contracte a última hora per a justificar la indemnització de 60.000 euros, deu vegades superior a la legalment permesa.

Preguntada per aquestes qüestions, l'exconsellera de Cultura s'ha limitat a dir que "el treball en una conselleria no és asseure's en una taula braser a redactar un contracte. Les funcions d'un conseller no són aqueixes. No sé qui ho va redactar, doncs algú que sabera de què va el tema". "Li ho explicarà l'administradora després... Després de 12 anys em parla de coses que em vénen de nou", ha insistit Miró. L'exconsellera ha assenyalat en diverses ocasions que va cessar a Burgos perquè no era una persona de la seua confiança, sense entrar a valorar la seua gestió.

La diputada socialista Carmen Martínez ha al·ludit a diverses despeses cridaneres, entre les quals hi ha compra d'abonaments del Palau de les Arts per part de la Fundació o 700.000 euros en factures per a celebrar una desfilada durant la celebració de l'any Jaume I.

Suspesa de nou la comissió de Crespo Gomar per absències

La Mesa de les Corts estudiarà quines accions es poden adoptar contra aquelles persones que no compareguen en la comissió d'investigació sobre el finançament electoral del PSPV i Bloc entre 2007 i 2008, a pesar que hagen rebut la notificació corresponent, com és el cas de l'exdirectora general de Consum en el Ministeri de Sanitat en 2008 i excandidata socialista a l'Ajuntament d'Alacant Etelvina Andreu, que no s'ha presentat a la cita prevista per a les 10.30 hores d'aquest dilluns. Tampoc ha assistit Gracia Font Martí, a qui no se li ha pogut traslladar la citació per no tindre accés al seu últim domicili.

La comissió anterior també va ser suspesa per absències. En la sessió del 9 de gener havien d'acudir l'exalcaldessa d'Alacant Sonia Castedo; els exalcaldes de Gandia Arturo Torró i José Manuel Orengo (fins fa poc assessor del president de la Generalitat, Ximo Puig i únic a confirmar assistència); qui fora el president de Crespo Gomar, Alberto Gomar, i un extreballador de l'empresa.