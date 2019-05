El control de la publicitat institucional en els mitjans serà un puntal clau en la negociació del Botànic

El control sobre la publicitat institucional serà un dels puntals fonamentals en la negociació del segon Govern del Botànic. Tant Compromís com Podem volen evitar que el departament de Ximo Puig tinga el control total del repartiment de les campanyes institucionals i aspiren al fet que Promoció Institucional isca de Presidència, un departament que ha estat exempt de mestissatge i, per tant, de vigilància de l’altre partit del Govern.

Consideren aquests dos socis del Botànic que el repartiment econòmic entre els mitjans de comunicació valencians s’ha fet amb poca transparència durant aquesta legislatura i dubten si la discrecionalitat supera la que permet la Llei de publicitat institucional. Les suspicàcies dels socis han augmentat les últimes setmanes, més encara quan dues de les responsables de comunicació del Palau durant aquesta legislatura han acabat en els dos principals periòdics de la Comunitat Valenciana.

Malgrat haver acabat la legislatura i estar ja el Govern en funcions, la Generalitat valenciana encara no ha publicat en el portal de Transparència les dades de publicitat institucional corresponents al 2018. L’executiu autonòmic va encarregar una aplicació per a facilitar a la població l’ús del portal de Transparència, que podria estar funcionant des del febrer. De moment, els responsables de desenvolupar-la no tenen a l’abast les dades sobre campanyes institucionals per a posar-les a la disposició dels ciutadans.

El 2016 i el 2017, úniques dades disponibles referents a l’executiu valencià progressista, han sigut els mitjans d’Editorial Prensa Ibírica i el Grupo Prisa els més beneficiats per les campanyes del Govern autonòmic. Aquests són els grups editors del diari Levante-EMV i Información, el primer, i de la Cadena Ser, el segon. El 2017, la Cadena Ser va duplicar en quantia rebuda el seu competidor principal, mentre que el periòdic de Javier Moll va superar en 176.000 euros Las Provincias, ja que va arribar, segons les dades publicades, a 378.382 euros aquest any.

La Llei de publicitat institucional, aprovada al febrer del 2018, es va projectar amb la vocació d’evitar el partidisme i l’‘autobombo’ del Govern en els mitjans de comunicació amb diners públics. Podem va demanar que s’incloguera en la norma una comissió de control de la publicitat institucional, mesura que van rebutjar el PSPV i Compromís.

Segons la norma, la distribució de la publicitat institucional s’ajustarà a criteris objectius, “respectarà els principis d’eficàcia, eficiència, equitat i objectivitat i es farà en mitjans de difusió amb estructura interna i externa de mitjà de comunicació que, a més, es caracteritzen per l’elaboració de continguts informatius amb criteris periodístics”. Per a determinar aqueixos mitjans, “es tindran en compte com a criteris prioritaris l’audiència, en primer lloc, i la implantació territorial i social, en segon lloc”.