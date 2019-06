La creació d'habitatge públic serà d'un dels eixos estrela del nou Ajuntament de València

Les polítiques per a fomentar el dret a un habitatge digne seran unes de les grans protagonistes del nou Govern municipal d'esquerres que conformaran Compromís i el PSPV i que es plasmarà aquest dissabte 15 de juny en el ple de Constitució de l'Ajuntament amb l'elecció de Joan Ribó (Compromís) com a alcalde.

Les comissions negociadores de tots dos partits van reprendre aquest dilluns a la vesprada les reunions per a conformar el programa del nou Govern de coalició, estable i de progrés que done resposta als reptes de València els pròxims quatre anys.

En la reunió, que va tindre lloc al Rialto, es van analitzar els programes electorals amb els quals totes dues formacions van concórrer a la cita electoral del 26 de maig, per a establir els eixos sobre els quals continuaran els treballs al llarg d'aquesta setmana.

D'ells, en totes dues formacions van coincidir en la necessitat de donar un impuls a l'oferta d'habitatge públic en règim de lloguer amb l'objectiu de posar fre al gran augment de preus que s'ha experimentat a la ciutat en els últims anys, amb els consegüents problemes de gentrificació i desnonaments que això genera.

Tal com ha informat eldiario.es, entre 2014 i 2018, els preus dels lloguers han pujat un 31,9% en tota la Comunitat Valenciana i un 45% a la ciutat de València, un augment que s'ha deixat notar especialment a El Cabanyal.

Tant PSPV com Compromís van coincidir en la passada campanya electoral a donar un protagonisme especial al problema de l'habitatge. Així, la líder socialista a la ciutat de València, Sandra Gómez, va proposar la creació d'un pla integral d'habitatge per a la ciutat, que "mobilitze 4.500 habitatges", sumant nous habitatges de protecció pública i habitatges buits per a lloguer.

L'alcalde en funcions es va comprometre a crear 600 nous habitatges de lloguer a preu assequible amb la creació d'una empresa mixta, als quals caldria sumar altres 300 que es construirien amb el crèdit que l'Ajuntament vol demanar en el Banc Europeu d'Inversions. A més, planteja la creació d'una oficina d'arbitratge per a evitar desnonaments.

Uns altres dels grans eixos programàtics en els quals va haver-hi coincidències entre tots dos partits com a prioritaris en el futur Ajuntament van ser en les polítiques relacionades amb el medi ambient i el canvi climàtic, així com les relacionades amb la igualtat.

Una vegada tancats els objectius programàtics comuns per a aquest mandat, la qual cosa està previst que es finalitze aquesta setmana, començarà la negociació de l'estructura de l'Ajuntament per a aconseguir els esmentats objectius i finalment, el nus gordià de la negociació, que s'antulla com el més complicat, el repartiment de les competències als 17 regidors de les formacions (10 Compromís i 7 PSPV).

Sobre aquest tema, l'alcalde en funcions, Joan Ribó, va plantejar la possibilitat de modificar l'actual estructura municipal creant grans àrees gerencials o 'súpedelegacions' amb l'objectiu de donar major agilitat als tràmits municipals i millorar la coordinació. Com va avançar eldiario.es, una de les grans àrees que posarà sobre la taula serà la unió de Mobilitat i Protecció Ciutadana (Policia Local), la qual estaria coordinada per Giuseppe Grezzi.