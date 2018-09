Un any després i malgrat el canvi de Govern, es manté la reivindicació per la millora del finançament

Ha passat quasi un any des que la societat valenciana isquera al carrer, el 18 d'octubre de 2017, per a reclamar un nou model de finançament i unes inversions justes en els Pressupostos Generals de l'Estat i, malgrat el canvi de Govern en la Moncloa -Pedro Sánchez va rellevar Mariano Rajoy després de la moció de censura del passat mes de juny-, la reivindicació valenciana continua vigent, tal com han reconegut aquest mateix dilluns des de la plataforma pel finançament just en la qual estan representats els dos sindicats majoritaris (UGT-PV i CCOO-PV), la patronal (CEV) i tots els partits amb representació parlamentària a excepció del Partit Popular.

No obstant això, els membres de la comissió han descartat una nova mobilització massiva. "No es donen condicions noves que justifiquen una altra manifestació", reconeixien tant el president de la Confederació Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, com el secretari general d'UGT-PV, Ismael Sáez, qui ha comentat que ells sí que van plantejar fa un any la possibilitat de convocar una gran manifestació a Madrid, idea que finalment es va descartar.

En paraules de Navarro, amb la multitudinària manifestació d'octubre de 2017 es va aconseguir visibilitzar el problema, amb el que una nova mobilització no solucionaria la situació actual. Madrid ha estat "tradicionalment allunyat" de la Comunitat Valenciana, "perquè no hem estat presents allí, no hem fet corredors", qüestió de la qual ha assegurat s'ocuparan els empresaris, i tot això en vespres que s'inicien -el 26 de setembre- les negociacions polítiques per a la reforma del sistema de finançament i en el marc de les negociacions de cara als pròxims Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

No obstant això, sí que es duran a terme un altre tipus d'iniciatives per a mantindre viva la reivindicació aprofitant aquest primer aniversari: es buscaran aliances bilaterals amb Múrcia, Andalusia o Balears, autonomies que també pateixen infrafinançament; se celebraran concentracions a les portes dels ajuntaments a les 12 hores del 18 d'octubre, coincidint amb aqueix aniversari; es demanarà als ajuntaments que pengen pancartes i aproven mocions amb la declaració institucional aprovada en les Corts per a recordar l'exigència d'un nou finançament; es duran a terme campanyes en xarxes socials i 'performances' en aquesta línia...

A més, la plataforma se sumarà a la manifestació prevista per al pròxim 7 d'octubre per a reivindicar a Terol el corredor Mediterrani-Cantàbric.

Missatges de Toni Cantó i absència del PP

El diputat de Ciutadans en el Congrés, Toni Cantó, que debutava en aquest tipus d'actes, ha aprofitat la seua intervenció per a llançar-li un missatge al PSPV, a qui ha convidat a mantindre el nivell de reivindicació malgrat el canvi de Govern. Tampoc ha deixat passar l'ocasió de fer campanya i recórrer als clàssics de Ciutadans, com el nacionalisme, el separatisme, el catalanisme i el populisme. El socialista José Muñoz ha apuntat que el PSPV continuarà insistint amb l'exigència d'un millor finançament, "independentment de qui governe a Madrid".

Els qui segueixen fora de la comissió són el PP valencià, als quals des de la plataforma asseguren se'ls ha convidat per escrit a sumar-se a una reivindicació "que no vol deixar fora a ningú". No obstant això, "encara no han respost".