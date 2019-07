El director de l'IVF nega el conflicte d'interessos en l'operació amb Zeta: "No hi ha cap quitació a cap empresa de la qual Ximo Puig siga accionista"

No hi havia una millor opció. És l'argument que sosté el director de l'Institut Valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca, sobre la quitació del 70% del deute del Zeta amb el banc públic valencià (1,3 milions d'euros) poc abans de l'adquisició del grup de comunicació per part de Premsa Ibèrica.

En la seua segona compareixença pública sobre aquest tema, la primera en el Parlament valencià, Illueca ha defensat que la decisió "es va prendre de forma autònoma basada en criteris tècnics" i "sense la intervenció de ningú", sense esmentar al president de la Generalitat, Ximo Puig, qui es va interessar per l'operació i té accions en l'empresa editora periòdic Mediterrani, part del Grup Zeta i ara d'Editorial Premsa Ibèrica.

Així mateix, ha insistit: "No hi ha conflicte d'interessos" perquè "no hi ha cap quitació a cap empresa de la qual Puig siga accionista. És la venda d'un actiu deteriorat". Sobre la legalitat del decret de funcionament de l'ens, aprovat dos dies abans de l'operació, el responsable remet a l'informe de l'Advocacia de la Generalitat, que determina que es podia fer "sense el decret" i que la legalitat de la qüestió ve donada per la llei de creació de l'IVF.

El director general de l'IVF ha defensat que l'ens que dirigeix va operar per a preservar l'interés general i buscar recuperar el màxim import possible. En la seua compareixença, el responsable del banc públic ha explicat que s'han recuperat tots els diners del préstec original i un extra de 200.000 euros. En total, 6,3 milions d'euros recuperats per "la venda d'un actiu tòxic". Illueca ha insistit en aquest concepte durant la seua compareixença, considerant que "no és una quitació, és la venda d'un actiu tòxic", que en el seu moment va aprovar el Partit Popular.

"Va ser una operació concedida pel PP per a interferir en el panorama mediàtic", considera el director de l'IVF, apuntant que l'operació, "amb els criteris actuals [de valoració del risc de l'IVF] no s'hauria realitzat".

El responsable ha citat en diverses ocasions l'informe de la consultora Deloitte, encarregat en 2015 per a avaluar els comptes del Grup Zeta, que, assenyala Illueca, determinava: "En el millor dels casos es podria recuperar un 60% del crèdit".

En qualsevol cas, considera el director, l'IVF a penes tenia marge de decisió sobre aquesta qüestió, ja que en el crèdit participaven altres 23 entitats financeres i l'IVF només participava en el 1,8%.