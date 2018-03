El pla de la directiva que rescatarà el primer hospital privatitzat: Més llits, pàrquing gratuït i alçar estores

L’actual directora general d’Alta Inspecció de la Conselleria de Sanitat, Isabel González, passarà a ser la nova gerent del Departament de Salut de la Ribera (València) a partir de l’1 d’abril, data en què l’hospital d’Alzira i la resta dels serveis d’atenció primària de la zona tornaran al sistema sanitari públic, després de 18 anys en mans de l’empresa Ribera Salud.

González ha estat, juntament amb el comissionat Salvador Llopis, una de les peces clau en el procés de reversió que va arrancar fa un any quan la consellera de Sanitat, Carmen Montón, va anunciar que no renovaria el contracte amb la companyia, moment en què es van dictar les normes que s’han de seguir per a fer efectiu el rescat en compliment del compromís del ‘Pacte del Botànic’.

Així, a falta de menys d’una setmana perquè prenga el control, González té ja un pla a seguir basat en la millora assistencial i de la connectivitat de l’hospital d’Alzira amb les localitats de l’entorn.

Així, en matèria assistencial, com ha anat informant eldiario.es, les millores passaran per l’ampliació de la capacitat de l’hospital en uns 60 llits per a evitar l’actual saturació en moments de pics de demanda (actualment té 302 llits), la renovació dels equips tecnològics, la majoria dels quals estan obsolets, la instal·lació d’un Pet Tac (equip per a detectar tumors) en l’interior del recinte per a substituir a l’actual camió que només passa consulta dos dies cada dues setmanes, la instal·lació d’un nou accelerador lineal (equip de radioteràpia) per a substituir un dels dos actuals que té 18 anys i la millora en general de l’atenció primària, tant en personal com en infraestructures.

D’altra banda, hi ha prevista una millora substancial en matèria d’accessibilitat: “És una qüestió que preocupa molt els alcaldes de les poblacions pròximes tal com ens han traslladat i a la qual cosa es posarà remei”, ha comentat González.

Així, segons ha explicat, entre les mesures que es posaran en marxa destaca que l’aparcament de pagament de 800 places serà debades per a pacients en virtut d’una expropiació feta efectiva sobre l’empresa concessionària. A més, es reservarà una borsa de places a preu reduït per als treballadors.

D’altra banda, dins de la reorganització de línies del mapa concessional de transport amb autobús que està elaborant la Conselleria de Vertebració, s’inclourà una millora substancial de les freqüències de pas i de les connexions dels diferents busos que connecten l’hospital amb les poblacions a què dóna servei.

De la seua banda, l’Ajuntament d’Alzira posarà en marxa un bus llançadora que connectarà de manera directa l’estació de ferrocarril de la localitat amb el centre sanitari.

Destrucció de dades

Sobre la polèmica per la pretesa destrucció de dades per part de Ribera Salud, González ha confirmat que falta informació de la Unitat de Conductes Addictives: “L’últim va ser el de l’UCA, el que està clar és que quan hi van accedir les psicòlogues faltava informació important de pacients amb qui estan treballant, i són pacients amb unes connotacions especials que poden estar a cavall entre nosaltres i els jutjats i la documentació és molt important, per no parlar de la confidencialitat”.

En aquest sentit, el comissionat Salvador Llopis ha afegit que una vegada va tenir coneixement de la situació es va alçar acta de tot a través de la inspecció: “El tema va sorgir en Farmàcia, on es va detectar que havien desaparegut carpetes departamentals que són fitxers propis de cada servei; ací no hauria d’haver-hi històries clíniques, encara que es permet informació de caràcter personal o del servei on consten noms de pacients, per tant, no té res a veure amb comptabilitat ni amb gestió, amb la qual cosa no entenc per què l’empresa ha de tenir això”.

El que és clar, afig Llopis, és que han entrat a les carpetes departamentals i sembla que se n’ha fet un bolcat a un altre servidor. Això ha posat en risc dades de pacients i del sistema de nutrició per a uns pacients determinats en el cas de Farmàcia.

Posteriorment, es va detectar esborrament de dades en el servei de la Unitat de Conductes Addictives (psiquiatria), i en el servei de qualitat assistencial, que és on està la programació de llistes d’espera.