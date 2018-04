Un altre impost enfronta als socis del Botànic: i la batalla la tornarà a guanyar el PSPV parant-ho

La Comunitat Valenciana no tindrà un impost a les begudes amb sucre, almenys en aquesta legislatura. Com passara amb la taxa turística, l'aplicació d'un nou tribut -que ja s'aplica a Catalunya i que li permet ingressar uns 28 milions a l'any- ha evidenciat diferències substancials entre els socis del Botánic. I com passara amb aqueixa taxa per a turistes, el PSPV tornarà a imposar les seues tesis i el gravamen no acabarà aplicant-se.

Compromís va llançar ara fa un any una Proposició No de Llei sobre la millora de l'alimentació ciutadana que contempla un impost sobre begudes ensucrades. La proposta va indignar la patronal i va posar en guàrdia al PSPV, que malgrat haver realitzat una important reforma tributària de forta tendència redistributiva en l'IRPF i els impostos de successions i patrimoni, no vol ni sentir parlar de plantejar nous tributs que enfaden els empresaris o els contribuents.

Davant la polèmica suscitada entre els socis del Botànic, Compromís va decidir retirar la proposta, encara que en les últimes setmanes la iniciativa ha tornat a recuperar força. La diputada Isaura Navarro, impulsora de la PNL, ha reprès les negociacions amb els partits de les Corts per a presentar-la de manera imminent o en ple de les Corts -saturat de lleis- o en la comissió de Sanitat. De moment, té el suport de Podem i tempteja Ciutadans i els no adsctrits d'Agermanats. Incideix Navarro que l'impost que plantegen no té un afany recaptatori, sinó que pretén ser dissuasori per a reduir el consum d'aquestes begudes poc saludables.

Per la seua banda, el PSPV té preparada una PNL pròpia sobre la salut i els productes amb sucre per si ve guerra i cal plantejar alternatives. El diputat Ignacio Pujaves té preparada una proposta molt similar a la de Compromís quant al foment de l'alimentació saludable en xiquets però sense impost. Fonts socialistes expliquen que si Compromís no presenta la seua iniciativa en breu llançaran la seua, "que ha sigut consensuada amb ONGs com Save de Children".

Encara que Compromís aconseguira els suports de Ciutadans i Agermanats per a l'impost a les begudes ensucrades no tindria majoria de 50 diputats en les Corts, sumen 45. Sí que tindria suports suficients la proposta del PSPV sense tribut. Açò sí, la idea de la coalició és portar a votació la seua proposta perquè tots els partits "es retraten".

La proposta d'impost es va traslladar a la Conselleria d'Hisenda per al seu estudi, ja que aquest tribut hauria d'aplicar-se via llei o Llei d'Acompanyament, sempre amb el vistiplau del departament de Vicent Soler. Però en Hisenda no es pronunciaran fins que els arribe una proposta de les Corts. El propi Govern d'Espanya va dir en 2016 que es plantejava gravar les begudes ensucrades, però la proposta va semblar més un globus sonda que una intenció real perquè des del seu anunci no s'ha fet res.

Com passara amb la taxa turística entre PSPV i Podem, amb l'impost a les begudes ensucrades entre socialistes i Compromís, la batalla la tornarà a guanyar el PSPV. Els empresaris ja respiren tranquils.