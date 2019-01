Una exalcaldessa de Torrent per a l'alcaldia de València

El PP buscava renovació per a l'alcaldia de València. I la recerca s'ha traduït en una dona jove, ja adobada en política. María José Catalá, que va ser alcaldessa de Torrent de 2007, quan amb 26 anys li va arrabassar l'alcaldia a l'esquerra valenciana, a 2011, en què es va incorporar al govern autonòmic que presidia Alberto Fabra..

Entre 2008 i 2011 va ser diputada en el Congrés dels Diputats, labor que va deixar per a centrar-se en el municipi; va passar a ser consellera d'Educació i portaveu de l'Executiu de Fabra, per a després ser portaveu adjunta del grup parlamentari popular que lidera Isabel Bonig, ja en l'oposició en les Corts Valencianes.

El president del PP, Pablo Casado, proclamarà a la candidata aquest dissabte en un acte a València, com ha avançat Teodoro García Egea, secretari general del PP. El partit ha anat soltant amb comptagotes els noms dels candidats de les capitals espanyoles fins a buidar la incògnita valenciana, un secret a veus.

Catalá és llicenciada en Dret per la Universitat Cardenal HerreraCEU i té un màster en Direcció d'Empreses i DEA en Dret Constitucional en aqueixa mateixa universitat, on també és professora en un postgrau.

Des del grup parlamentari, la popular ha centrat la seua activitat en Educació, serveis socials i tutela de menors, sent l'assot parlamentari de la vicepresidenta Mónica Oltra, amb fortes discussions en l'hemicicle durant les sessions de control al Govern autonòmic.

En un cert moment rival potencial d'Isabel Bonig, la presidenta del partit, en el si del PP valencià, Català s'ha acabat convertint en la seua aposta per a la ciutat de València, encara que la direcció popular de la capital valenciana no està massa contenta amb la decisió. Luis Santamaría, president de la gestora, s'havia perfilat com a candidat i els rumors de l'entorn apuntaven al fet que Casado buscaria a un independent per a l'alcaldia, com ha succeït en altres ciutats. Diverses negatives, entre elles la de l'eurodiputat Esteban González Pons, un dels pocs candidats que generava consens, complicaven la decisió.

Des que Rita Barberà va perdre l'alcaldia, el PP municipal no s'ha recuperat. La corrupció, amb el cas Taula de suposat finançament il·legal com a exponent, encara sota secret de sumari després de dos anys, ha passat factura un partit que va estar dues dècades en el poder a la ciutat, on alguns dirigents cuquen l'ull a l'extrema dreta i nou dels 10 regidors, han passat tot el mandat formalment suspesos de militància però aferrats a la butaca, sense capacitat de fer oposició.

La qüestió insòlita que es presente una alcaldessa d'un altre municipi, la ciutat principal ciutat de l'àrea metropolitana de València, suposa un punt a favor per als seus rivals: podran recórrer, i recorreran, a tirar-li en cara la seua gestió en el municipi.