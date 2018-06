La base de l’‘Alinghi’ a València durant la Copa de l’Amèrica acollirà els més de 600 refugiats de l’‘Aquarius’

Les més de 600 persones que viatgen a bord de l’ Aquarius seran ateses durant les seues primeres hores a la Marina de València. L’antiga seu de l’ Alinghi, amb 1.600 metres quadrats que ja s’han condicionat, serà la base d’operacions per al primer dispositiu d’atenció a les persones que desembarquen en els pròxims dies a València.

La vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra, ha presidit aquest dimarts la comissió mixta amb entitats socials per a fer un mapa dels recursos amb què compta la Comunitat Valenciana per a l’atenció i l’acolliment de les persones a bord de l’embarcació Aquarius. En aquesta reunió s’ha decidit que les primeres atencions, que prestarà la Creu Roja, es faran als voltants del port de València.

L’organització treballa des del dilluns per a obtenir mantes i condicionar espais perquè puguen ser usats com a centre de distribució, on dormir i refer-se. Preveu que hi haja 70 persones en aquestes funcions d’atenció primària. La Delegació de Govern també actuarà tot just desembarquen i procedirà a les identificacions a veure qui pot acollir-se a l’estatut del refugiat i qui serà tractat com a migrant irregular –segons la normativa– i començar a sol·licitar protecció internacional. La major part dels rescatats són de procedència subsahariana. Si el Govern decideix tractar-los com a refugiats, tindran dret a l’allotjament sense supervisió policial i a una petita assignació econòmica. Atesa l’excepcionalitat i les condicions de l’ Aquarius, Oltra considera que s’aplicarà aquest criteri.

L’executiu autonòmic ha preparat un dispositiu amb atenció sanitària urgent, que preveu el trasllat de les dones embarassades a l’hospital i de les persones que pateixen cremades a conseqüència de la llarga exposició solar. Facilitarà en les hores següents intèrprets per a ajudar amb els tràmits administratius. Hi haurà, a més, segons Oltra, personal de la xarxa Dona 24 hores per a atendre possibles víctimes d’abusos sexuals. Els menors no acompanyats seran atesos directament per la Direcció General d’Infància i la Generalitat facilitarà atenció psicològica després del desembarcament. D’altra banda, per a agilitar els tràmits, es duplicarà el personal judicial. Els dirigents destaquen la resposta “massiva i immediata” de desenes de municipis que ofereixen llocs d’allotjament per a les persones acabades de desembarcar.

Els immigrants rescatats a la Mediterrània per l’Aquarius EFE

La previsió és que la nau arribe al port de València entre divendres i dissabte. Quatre-cents rescatats han passat a les fragates italianes, país que en va rebutjar l’acolliment, per a acompanyar-los fins a les costes espanyoles. El personal d’emergències italià ha traslladat des de llanxes al vaixell caixes amb fruita fresca i productes empaquetats, juntament amb medicaments que han estat lliurats a primera hora del matí. Les ONG que tripulen el vaixell insisteixen que la millor opció era anar al port més proper, però atés el rebuig d’Itàlia, s’accepta l’oferta espanyola.

Durant els pròxims dies es continuaran convocant reunions per a detallar al mil·límetre les actuacions que se seguiran. Dimecres n’hi haurà una en el centre d’emergències. Es treballa també amb la Delegació del Govern per als possibles trasllats, que aniran en funció del cas particular de cada persona.

El Govern d’Espanya va iniciar dilluns la via diplomàtica per a efectuar el rescat com més prompte millor, garantint la seguretat de les persones que hi ha a bord. La vicepresidenta, Carmen Calvo, es desplaçarà aquesta setmana a València per coordinar els moviments des del “port segur”. Calvo exercirà de mediadora entre el Govern autonòmic i el central per a atendre la crisi humanitària i preveu una reunió amb Ximo Puig, cap de l’executiu valencià, entre dimecres i dijous. Hi ha sis ministeris implicats en la gestió des que el ministre italià va rebutjar els migrants.

L’oferta del Govern central del port de València com a espai segur ha desencadenat una ona de solidaritat en altres comunitats autònomes, que han oferit desenes de municipis per a acollir les persones que ho necessiten. La idea de l’executiu és que, una vegada en sòl espanyol i amb l’atenció sanitària necessària, el Ministeri de l’Interior analitze cas per cas la situació de les més de 600 persones que viatgen a bord abans de procedir a l’acolliment, al qual s’han oferit diverses comunitats i ajuntaments. Sobre aquest acolliment, la vicepresidenta valenciana ha indicat que no s’està en aqueixa fase, sinó en el primer acolliment, en les primeres atencions. En el cas dels menors que estiguen sols, fonts del Govern asseguren que es quedaran a València, previsiblement sota la tutela de la Generalitat. En són més d’un centenar.