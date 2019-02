Una fillastra de l’exconseller Blasco va ser accionista d’una societat beneficiada pel polític en la pilota de les ITV

Una mossegada presumptament cobrada per Eduardo Zaplana a Sedesa –de la família Cotino– a Luxemburg pel concurs de les inspeccions tècniques de vehicles (ITV) valencianes ha acabat amb l’exministre i expresident a la presó provisional. Les concessions de les ITV del 1999 es van convertir en un objecte d’alt valor per a la revenda, més encara quan el 2004 va haver-hi un canvi legislatiu que va disparar la rendibilitat gràcies a l’increment del cost de les tarifes un 139%.

No debades, pràcticament totes les adjudicatàries d’aquest concurs impulsat en l’era Zaplana van canviar de mans entre els exercicis 1999 i 2006, segons va revelar la Sindicatura de Comptes en el seu informe especial sobre les ITV 1997-2015, que va concloure que les valencianes van ser les inspeccions tècniques més cares d’Espanya. Entre aqueixos canvis d’accionariat va estar la guanyadora del lot 4 Aseguramiento Técnico de Calidad SA.

Sobre aquesta societat ha parlat el portaveu de Compromís Fran Ferri en la compareixença de Rafael Blasco en la comissió del cas Taula, tres dies després d’haver eixir de la presó pel cas de saqueig de fons de les ONG. Ferri ha revelat que una de les fillastres de l’exconseller en el seu matrimoni amb Consuelo Císcar, en concret Consuelo Salom Císcar, va formar part de l’accionariat de la concessionària de les ITV Aseguramiento Técnico de Calidad SA (Atecsa) a través de Grupo Templo 9000.

Segons la documentació a què ha tingut accés Ferri, María Consuelo Salom Císcar va entrar a formar part l’any 1999 de l’entramat empresarial involucrat en l’explotació del lot 4 de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), juntament amb altres accionistes com Gregorio Martínez Tolosa, Luis Juárez Argente i Juan Ramón Ferris Tortajada, vinculat aquest últim amb diferents iniciatives polítiques de Rafael Blasco.

Aquests accionistes es van incorporar al negoci de les ITV mesos després de la privatització i adjudicació, a través de diferents operacions de compravenda d’accions, per la qual cosa no van ser signants del contracte d’explotació amb l’Administració ni la seua participació era pública. Segons la Sindicatura de Comptes, les concessionàries d’aquest servei es van veure beneficiades per un increment de tarifes del 139% propiciat pel Decret 19/2004 que introduïa la prova d’emissió sonora, no prevista en el plec de condicions i sense modificar el cànon que calia satisfer davant l’Administració. Un canvi que va impulsar el mateix Blasco sent conseller de Territori i que directament va beneficiar les concessionàries.

El 25 de gener de 1999, el Grupo Templo 9000, a través de la societat Valenciana de Servicios Integrales, va adquirir les participacions que tenien de Atecsa (l’empresa concessionària del lot 4 de les ITV) a les mercantils: Textiles Prieto SL, Jucoba SL i Tras Internacional SL. Després d’aquest moviment accionarial, el Grupo Templo 9000 SL tenia el 99,96% del capital social d’Atecsa.

El 4 de febrer de 1999, María Consuelo Salom Císcar va participar en una operació financera davant la Caixa Rural de Torrent amb un valor de 900 milions de pessetes (5,4 milions d’euros) per la qual la resta dels accionistes així com la societat Grupo Templo 9000 es convertien en assegurances de la societat Valenciana Servicios Integrales. Com a part d’aquesta operació, els accionistes (entre els quals hi havia María Consuelo Salom Císcar) van pignorar 22.725 accions d’Atecsa, la concessionària del lot 4 de les estacions d’ITV.

Precisament tant Juan Ramon Ferris Tortajada com Gregorio Martínez Tolosa, a través de les mateixes empreses involucrades en la gestió del lot 4 de les ITV i unes altres de naturalesa similar, també van aconseguir l’adjudicació d’un programa de places en residències geriàtriques llançat el 2001 per Rafael Blasco Castany, aquesta vegada com a conseller de Benestar Social. L’UTE concessionària va acabar venent el seu lot de residències a la constructora andalusa Grupo Portival.

Ferri ha airejat aquesta informació en ple interrogatori i ha interpel·lat Blasco pel possible benefici que hauria propiciat a l’empresa en què participava la seua fillastra i Juan Ramón Ferris, també coneixença del polític valencià.

L’exconseller ha explicat que aqueixa presència en l’accionariat de Grupo Templo 9000 de la seua fillastra “no es va arribar a formalitzar”. “Vosté sap que el benefici va ser zero”, ha sentenciat.

Per a Ferri, “el senyor Blasco no ha sabut explicar aquest dilluns ni la seua relació amb Ferris Tortajada, ni per què una persona tan pròxima formava part de negocis en què la seua acció com a conseller va ser tan determinant. Ens trobem davant una mostra més del que sempre hem denunciat des de Compromís: la privatització de les ITV va suposar que els valencians pagàrem les tarifes més cares de tot Espanya, mentre les empreses pròximes a dirigents del Partit Popular feien un gran negoci. No ens estranya que l’adjudicació de les ITV provocara una nova operació policial en el cas Erial, com a presumpta font de suborns directes per part d’una concessionària a l’expresident Zaplana”.