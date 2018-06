La factura de l'urbanisme salvatge: l'enderrocament de dos gratacels il·legals a Benidorm li costarà a la Generalitat 100 milions d'euros

L'any passat, el TSJ valencià ordenava a la Generalitat l'enderrocament de les dues torres de 21 altures -conegudes com a 'Bessons 28'-, construïdes en la Punta Llisera, a la costa de Benidorm. El ple del Consell ha aprovat aquest divendres el Compte General de 2017, en el qual s'inclouen provisions per un import de 147,5 milions d'euros per a fer front a l'execució de sentències judicials derivades d'actuacions dels anteriors executius del Partit Popular, entre les quals es troba la resolució que obliga a demolir aquests dos edificis.

El Govern valencià va estimar inicialment en 72 milions d'euros l'impacte de la resolució de l'alt tribunal valencià per a fer front a l'enderrocament dels blocs i a la indemnització als 168 propietaris dels apartaments de luxe. No obstant això, la complexitat de l'operació augmenta el cost per a les arques públiques fins als 100 milions d'euros.

La construcció d'aquestes torres, autoritzada en ple 'boom' immobiliari en 2005 pel Govern autonòmic de Francisco Camps -amb Rafael Blasco com a conseller de Territori- malgrat els informes tècnics i jurídics, així com del Ministeri, desfavorables, ha sigut considerada il·legal per vulnerar la llei de Costes.

La sentència del TSJ de novembre del passat any complementava la resolució del Tribunal Suprem que al 2012 va declarar il·legal el permís concedit per la conselleria. L'alt tribunal va considerar que les edificacions ocupaven una zona de domini públic de domini marítim-terrestre. En 2005, el ministeri de Medi Ambient que dirigia la socialista Cristina Narbona ja va advertir de la il·legalitat d'aquesta llicència.