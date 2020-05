La compra de material sanitari, una "cova de pirates" per a la Generalitat: mil tones de material, 63 contractes i 75 milions d'euros

"Ens hem enfrontat a unes regles canviants i impossibles de planificar". La comissionada de la Generalitat per a les compres de subministraments de COVID-19, defineix el treball dels últims mesos com una batalla en alta mar. "Molt prompte descobrim que molts estaven aprofitant la nostra tragèdia per a rendibilitzar els seus negocis, en molts casos poc fiables. I que el mercat mundial s'havia convertit, si em permeten l'expressió, en una ‘cova de pirates’ i xerraires que venien productes miracle que resultaven ser un frau".

La secretària autonòmica Maria José Mira va ser nomenada comissionada per a centralitzar la compra de material sanitari i ha comparegut aquest dilluns a petició pròpia en la comissió d'Economia de les Corts Valencianes, on ha xifrat en mil tones el volum de compra de l'Executiu fins ara. El balanç de compres és el següent: mil tones, de les quals 700 procedeixen de la Xina, 63 contractes signats i executats i 73 milions d'euros invertits en material per a la lluita contra la COVID-19. Amb aquesta xifra, considera, "hem aconseguit cobrir les necessitats de material per a lluitar contra el coronavirus". "Calcular la reserva estratègica necessària és complicat, però per als pròxims mesos tenim suficient material adquirit", ha indicat.

El comissionat està integrat pel sotssecretari de Sanitat, David Fernández; la secretària autonòmica d'Economia, Rebeca Torró -un dels vincles principals amb les signatures xineses-; la directora general de Coordinació del Diàleg Social, Zulima Pérez ; i la directora general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, Júlia Company.

En el mercat pirata, la Generalitat, com altres Governs autonòmics, van patir alguna estafa. Mira ha reconegut de 160 respiradors, 500.000 màscares, dos milions de guants, 140.000 bussos i 1.000 termòmetres, els imports dels quals han sigut recuperats, encara que no ha detallat la xifra. Detectar els fraus ha sigut possible, ha expressat, pels protocols de seguretat efectuats per professionals de l'Invassat, entre altres centres, que van treballar de manera voluntària.

La brutal guerra per obtindre equips sanitaris va obligar a traure partit de la picardia. La Generalitat va haver de canviar l'etiquetatge d'alguns productes a Turquia per a evitar que el Govern confiscara el material, com va succeir amb un carregament de respiradors adquirits per diverses comunitats autònomes que els turcs van retindre a les seues fronteres. Altres països com Alemanya van cessar en l'exportació de material, la qual cosa va dificultar notablement l'accés en el mercat.

Sobre els preus de les màscares, que han anat fluctuant en els dos últims mesos, Mira ha respost al diputat del PP Rubén Ibáñez que el preu "l'ha marcat el mercat". "Les primeres màscares van ser a 0,65 perquè no hi havia un altre preu i els professionals no tenien màscares. Han anat baixant perquè hem pogut anar negociant", ha indicat.