La “menudalla” de Puig: el president es guarda un altre any en els pressupostos un milió per a repartir a dit

Presidència de la Generalitat s’ha reservat en els pressupostos un altre any més un milió d’euros per al programa “promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana”, una línia de subvencions directes que atorga a dit el gabinet del president Ximo Puig. L’ajuda discrecional és anual i es justifica amb el lliurament d’una memòria d’activitat.

En els quatre anys de legislatura, Puig haurà disposat de 4,6 milions d’euros (1,6 milions el 2016, 1 milió el 2017, 1 milió el 2018 i 1 milió el 2019) en aquesta partida de repartiment de subvencions destinada a associacions i entitats que tinguen un contingut “de caràcter social, econòmic, humanitari i d’interés públic”, sense haver de presentar-se a un procés públic i competitiu.

En comparació amb el Consell anterior, la partida destinada a aquesta finalitat és 32 vegades superior a la que va consignar l’expresident Alberto Fabra, que va destinar a aquestes ajudes a dit 65.630 euros el 2012, i 50.000 els anys 2013, 2014 i 2015. De fet, en el debat passat sobre pressupostos, el PP va presentar una esmena per a suprimir aquesta línia nominativa i una altra per a participar en el nomenament de les entitats benefactores, incloent-hi Lo Rat Penat , entitat dirigida per l’exregidor popular Enric Esteve.

El 2018, Puig ha donat a través d’aquesta línia a entitats de tota mena i per a actes determinats, algunes d’aquestes amb subvencions en programes d’altres conselleries, una mena de “menudalla” per a qui s’ha quedat sense ajuda o que ha d’organitzar un acte concret que se n’ix del seu pressupost. El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de la Comunitat Valenciana ha rebut 70.600 euros; la Fundació Manuel Broseta 9.000; 17.800 l’Associació d’Amics del Corpus de la Ciutat de València; 10.200 l’Asociación de la Ruta del Vino de la DO Utiel-Requena; 16.800 el Col·lectiu Ovidi Montllor. l’Associació de Músics i Cantants del País Valencià o 9.000 euros la Confederació d’Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA).

Les entitats i les associacions subvencionades han usat aquestes ajudes per a organitzar jornades, assemblees, aniversaris o actes concrets justificats. El 2017, la falla Gravador Esteve-Ciril Amorós de València va rebre 1.000 euros del president per a la seua activitat.