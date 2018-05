La negociadora de Camps per la Fórmula 1 apunta a l'expresident com a artífex del projecte i de la inclusió de l'empresa Valmor

La que fóra responsable del departament d'Esdeveniments de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV) i persona de màxima confiança de l'expresident Francisco Camps, Belén Reyero, ha declarat aquest dimarts en el jutjat que investiga presumptes irregularitats en l'organització del Gran Premi de la Fórmula 1 a València, que va ser precisament Camps l'artífex del projecte i de la inclusió de l'empresa Valmor com a organitzadora de la prova.

Així ho ha apuntat durant la seua declaració com a investigada que s'ha perllongat al voltant de tres hores davant aquest jutjat, que instrueix la causa dividida en tres peces: aquesta primera, formada per la negociació prèvia duta a terme per Camps a favor de Valmor, l'empresa de Jorge Martínez 'Aspar', i en benefici de l'expilot, també investigat; una segona amb els contractes celebrats per Circuit del Motor, empresa pública encarregada de l'organització del Gran Premi, i determinats proveïdors que resultaven adjudicataris per ordre de Valmor i la tercera relacionada amb l'absorció de Valmor per part de l'empresa pública Circuit del Motor.

La primera inclou també l'aval del Consell sobre la Fórmula 1 a través d'un contracte firmat el 19 de juliol de 2011 "per orde directe" de Camps després d'un viatge a Londres realitzat dies abans. L'expresident va dimitir del seu càrrec el 20 de juliol per la coneguda com a 'causa dels trages' derivada del cas Gürtel.

Segons ha pogut saber Europa Press, Reyero, durant la seua declaració en la qual ha contestat a preguntes de fiscal, Advocacia de la Generalitat i defensa i no ha volgut fer-ho a les del lletrat de l'expresident, ha assegurat que tot el projecte i les decisions que s'adoptaven sobre ell venien donades per Camps, tant en la gestió de la prova com en el fet que estiguera Valmor en la seua organització.

Evitar pèrdues a Valmor

Així mateix, segons les fonts consultades, la idea inicial de l'excap del Consell era que la Generalitat assumira els costos i evitar que Valmor tinguera pèrdues, un fet que se sabia ja des d'una reunió amb responsables de la mercantil d''Aspar' després de la celebració del primer Gran Premi a València i en la qual es va veure que el resultat de l'esdeveniment era dèficit.

El paper de Reyero en el procés era el de gestionar els contractes i negociar amb el magnat de la F1, Bernie Ecclestone, perquè li'l demanava Camps, que era qui tenia l'última paraula i al que ella li preguntava sobre si s'havia de donar el vistiplau a les propostes de l'anglés, i la majoria de les vegades la resposta era afirmativa, segons les fonts consultades.

L'exresponsable d'Esdeveniments de la SPTCV, amb la qual s'han desgranat els diferents contractes subscrits, ha explicat que

gestionava i despatxava tot amb Camps i que tenia l'orde d'anar assumint tots els contractes que foren eixint amb la F1, la majoria "d'adhesió".

Negociació privada prèvia

Reyero ha precisat que Ecclestone i Camps els gestionaven primer de manera privada i arribaven a acords i, amb posterioritat, l'expresident la manava a ella per a materialitzar-los. Belén Reyero és una de les investigades en aquesta causa el paper de la qual s'arreplega en l'informe policial realitzat per la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal sobre el procés de negociació de la F-1 entre 2006 i 2014.

La investigada arriba a referir-se a la F1, en correus analitzats per la Policia, com "aquest xicotet desastre", parla de l'ús de Valmor per tercers per a traure diners o es refereix a Camps i Ecclestone com "tarats mundials". "Em passe l'any lluitant amb gentola que volen viure a costa dels diners públics", arriba a dir, o pregunta a la seua interlocutora: "T'has cregut també que l'esdeveniment és rendible?? Eres molt bona!!!".