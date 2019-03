El retard en els pagaments a una empresa de neteja de col·legis en l’època del PP costa 204.000 euros a la Generalitat

Va haver-hi un temps en què governava el PP i les empreses de neteja dels col·legis i instituts tardaven molts mesos a cobrar. Actualment, hi ha empreses de neteja que cobren normalment de la Conselleria d’Educació, sota el Govern del Pacte del Botànic, però no estan abonant les nòmines a les seues treballadores. El departament d’Educació ha pagat fa unes setmanes 204.000 euros per interessos de demora dels retards en l’època de gestió de la dreta i ha iniciat el procediment per a denunciar l’incompliment del contracte de les firmes de neteja que no paguen a les seues empleades.

Des de fa unes setmanes prop de 300 empleades de Limpiezas Raspeig i Netalia, encarregades del manteniment de 85 centres educatius, estan en vaga perquè no han rebut el seu salari. Limpiezas Raspeig també s’encarregava de la neteja dels jutjats i les seues empleades ja es van rebel·lar el 2014 per motius similars. Prop de 500 treballadores denunciaven irregularitats en el cobrament del seu salari.

Els sindicats denuncien ara que hi ha empleades que acumulen més d’un any de deute en liquidacions i endarreriments en els pagaments i reclamen a la Conselleria d’Educació que no pague a les empreses “que estafen les seues empleades” i abone els salaris directament a les treballadores, una fórmula que, segons la Generalitat, no pot abordar-se.

La Generalitat va enviar un escrit a les empreses i, si continuen amb l’impagament de nòmines, procedirà a la denúncia per incompliment del contracte, encara que el procés requereix un període d’al·legacions i la resolució de l’expedient, que ja està en marxa. Segons Educació, no es pot abonar el salari directament a les treballadores, però sí excloure les empreses de processos de contractació futurs, una opció que va prenent forma si l’expedient es resol d’aquesta manera. A l’expedient s’han afegit més de 80 informes d’incompliment signats per directors de centres i pels directors territorials de la conselleria.

Des d’Educació adverteixen que “independentment dels expedients sancionadors, el contracte amb l’empresa acaba al juliol” i està preparant la licitació perquè el pròxim curs s’encarregue una altra empresa. “El comportament de solidaritat de les comunitats educatives on treballen aquestes persones està sent exemplar i agraïm el suport que estan donant l’alumnat i els docents d’aquests centres educatius al col·lectiu de neteja”, manifesten des del departament que dirigeix Vicent Marzà.

La líder del PP valencià, Isabel Bonig, considerava fa unes setmanes que els partits del Botànic “tenen un problema de gestió seriós”, i denunciava “els nombrosos impagaments” del Consell. “Estem veient que hi ha impagaments a centres de discapacitats, les dones de la neteja no cobren els seus salaris, més de 3.000 interins d’educació feia 7 mesos que no cobraven, també es queixen els farmacèutics. Està sent un desastre de gestió del Botànic”, assegurava la portaveu.

Precisament fa un mes la Generalitat Valenciana ha hagut d’abonar 204.766 euros en interessos de demora per impagaments o retards a empreses de neteja de centres educatius del 2011 al 2015, en l’època de govern del PP. El pagament es va autoritzar el febrer passat en compliment d’una sentència del jutjat contenciós administratiu a favor de l’empresa de neteja Recolim SL, encarregada del manteniment de centres educatius, que va denunciar l’Administració pública el 2015 per retards en els pagaments d’anys anteriors. La mercantil reclamava 300.000 euros en interessos de demora, però la sentència va rebaixar la quantitat a 204.000 euros. El febrer passat es va autoritzar el pagament.

Els impagaments i les demores en la Conselleria d’Educació del PP van ser habituals durant els seus últims anys de govern. Al febrer del 2012, els impagaments i les retallades van traure al carrer milers d’estudiants en el que es va denominar la “primavera valenciana”, un moviment de protesta de la comunitat educativa.

Fins a 134 dies de demora amb el govern del PP

Algunes factures de neteja de centres educatius van ser abonades a l’empresa Recolim amb càrrec al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i el Pla de Pagament a Proveïdors. Segons consta en la documentació, les factures s’abonaven amb un retard de 26 i 134 dies, amb interessos de fins a 3.500 euros en alguns casos, que han arribat als 204.000 que acaba de pagar la Conselleria d’Educació.

El candidat de Ciutadans a la presidència de la Generalitat, Toni Cantó, també ha carregat contra la Conselleria d’Educació, considerant que el seu titular, Vicent Marzà “no pot eludir la seua responsabilitat”. “Els col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana estan arribant a situacions insostenibles d’insalubritat després de la vaga dels empleats, la majoria dones, de les empreses subcontractades per a netejar els centres, que s’han vist obligats a plantar-se fins que cobren el seu sou”, ha afegit el candidat.

La Conselleria d’Educació ha recordat que les empreses que no paguen a les treballadores han cobrat de la Generalitat Valenciana “dins del termini i en la forma escaient” i que no és possible legalment abonar els salaris directament, eludint la concessionària del servei.