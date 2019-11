El ‘país a la motxilla’ del senador Mulet

El senador de Compromís Carles Mulet és un individu peculiar. La seua desimboltura histriònica li ha comportat insults, crítiques –de tant en tant al si de la seua pròpia formació– i, fins i tot, amenaces per haver proposat que es dinamite el Valle de los Caídos. Potser el vetust Senat no està encara preparat per a un polític d’aquesta mena, encara que, de moment, continua ací.

Una altra faceta del singular senador són els vídeos que documenten les seues visites periòdiques a pobles castellonencs amb un risc ben seriós de despoblament. La vintena de curtmetratges documentals que ha penjat en YouTube i que retraten les seues excursions han obtingut un èxit de visites ben notable. Hi ha vídeos sobre pobles de menys de 50 habitants que han tingut més d’un miler de visualitzacions.

El senador Mulet arriba al poble, parla amb l’alcalde i els veïns, es pren alguna cosa al bar (si n’hi ha, perquè hi ha pobles tan minúsculs a les comarques de l’interior de Castelló que ni tan sols tenen bar), recull les reivindicacions dels habitants i grava la seua experiència. “La gent té ganes de parlar i que se’ls escolte”, declara Mulet a eldiario.es. El senador critica que ningú no es recorde d’aquests pobles perquè no donen vots: “En alguns municipis mai no havia anat abans un càrrec públic que no fora de la Diputació”.

Així, visita a visita i armat d’un micro i d’una càmera, el senador de Compromís ha recollit una sèrie de reivindicacions comunes que després ha traslladat al Senat. “La majoria d’aquests pobles no tenen bancs, hi ha una població molt envellida que no té centres de dia, necessiten seguretat i un bon accés a les telecomunicacions”, explica Mulet.

El rècord de visites (2007 visualitzacions) el té el vídeo de Sucaina, un municipi de 172 habitants de la comarca de l’Alt Millars. Encara que molts altres vídeos de visites a municipis minúsculs, com Vistabella, Xodos, Benafigos, Atzaneta, Sant Vicent, Cortes d’Arenós o Aranyel, han superat el miler de visualitzacions.

El resultat, sosté Mulet, “és positiu perquè als veïns d’aquests pobles els és igual del partit que sigues”. El senador explica que la gent jove amb què ha parlat no disposa d’escoles per a la prole, el transport públic i l’accés a la telefonia i a Internet són precaris i hi ha pobles en què no hi ha ni bar ni comerços. “Hi ha pobles que estan al límit”, adverteix Mulet, que recorda que la problemàtica tan tremenda de la despoblació de les comarques de l’interior afecta tant l’Administració central com l’autonòmica i la provincial.