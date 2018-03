El parany que preparava Camps a Toni Cantó

L’acarament que van mantenir Francisco Camps, expresident de la Generalitat Valenciana, i Toni Cantó, diputat de Ciutadans, durant la compareixença del primer en la comissió d’investigació del Congrés sobre el presumpte finançament irregular del PP ha sorprés molta gent per la seua peculiaritat.

El discurs incisiu que moltes vegades ha practicat Cantó contra altres rivals polítics aquesta vegada no ha estat tan esmolat. Com en l’acudit del dentista i el pacient hi havia un tracte de “no ens farem mal l’un a l’altre”. Cantó sabia l’historial que l’acompanya sobre la seua vinculació a l’era del PP quan governava en les institucions valencianes i Camps portava un arsenal amb aqueixos contractes per a clavar-los al diputat en cas de necessitat.

Entre aquests contractes estarien alguns com els 134.000 euros que s’hauria embutxacat Cantó pels 19 programes setmanals de càmera oculta ‘Mira mira’ que va presentar en Canal 9 entre el desembre del 2002 i l’abril del 2003, els mesos previs a accedir Camps a la Presidència de la Generalitat.

Precisament en aquesta època Cantó va ser nomenat també director del VEO (València Escena Oberta) que va impulsar l’ajuntament de Rita Barberá. Així Cantó en va dirigir les primeres quatre edicions, les que anaven del 2003 al 2006, les tres últimes coincidint també amb el Govern de Francisco Camps. La fundació municipal del VEO també es va veure involucrada posteriorment amb la trama Gürtel, ja que Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ hauria aconseguit ficar dues persones en la fundació per manejar també el seu paper dins de la visita del papa a València.

Pel camí Toni Cantó també va ser la cara protagonista de la campanya de la Generalitat Valenciana de prevenció d’incendis forestals. I a més, el 2005, amb el Govern de Camps, va ser el protagonista dels programes d’autoaprenentatge llançats per la Generalitat Valenciana per a divulgar l’ús d’Internet. En total una desena de vídeos que el diputat, a l’estil dels actuals youtubers, ensenyava des de com manejar el ratolí de l’ordinador a com enviar correus electrònics.