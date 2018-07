El patronat de la Fe porta a la Fiscalia "irregularitats" en dues obres per les quals el Govern reclama 3,7 milions d'euros

El Patronat de l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe de València (IIS La Fe) remetrà a la Fiscalia les presumptes irregularitats detectades en dos expedients relatius a subvencions del Ministeri d'Economia a aquest centre per a les obres de construcció d'una sala de cultiu cel·lular i la finalització de la Torre A i del Biopolo, que suposen un "crebant" de 3.700.000 euros que ara el Govern central reclama al Consell.

Així ho ha explicat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, en una roda de premsa en la qual ha detallat els acords adoptats pel patronat en una reunió extraordinària aquest passat dijous. L'organisme va decidir remetre la informació sobre aquestes subvencions i la construcció d'aquests espais a la Fiscalia perquè "determine si existeixen responsabilitats" i "qui són els responsables".

Barceló ha avançat que si s'obrira una investigació, la Conselleria es personaria en aquesta, i ha atribuït aquestes suposades anomalies oposades a la "nefasta gestió dels diners públics" en l'anterior etapa de govern del PP.

Auditoria de 2016

Segons ha indicat, una auditoria pública de regularitat comptable de l'any 2016 "revela certes irregularitats relacionades amb les subvencions públiques sol·licitades al Ministeri per a l'execució d'obra de la Torre A i el Biopolo". En concret, afecten a dos expedients.

El primer versa sobre la subvenció sol·licitada i atorgada en 2009 per la Secretaria d'Estat d'Investigació, per valor d'1.100.000 euros per a la construcció de la sala GMP, una sala de cultiu cel·lular. El Ministeri va fixar un termini execució des de l'1 novembre de 2009 a l'1 de novembre de 2012.

"A escassos dies que es concloguera el termini", a partir del 25 d'octubre i en un període de temps de sol sis dies, "se signa la contractació, es construeix, se certifica i s'abona l'import", per al que el Ministeri reclama ara la seua devolució.

En el segon expedient, es tramita amb el "mateix modus operandi" l'execució d'obres d'acabat d'instal·lacions i condicionament de la torre de l'Hospital Universitari i Politècnic de la Fe, en concret, la primera fase de la finalització de la Torre A i del Biopolo.

Les obres es van finançar amb dos préstecs, el primer per import de 3.185.430 euros, en 2010; i un altre préstec d'1.375.570 euros concedits pel Ministeri d'Economia el 15 de desembre de 2010, "distingint per a cada any la part corresponent a préstec i la part de bestreta reembossable".

Després de sol·licitar diverses pròrrogues que van ser concedides, "el curiós", ha destacat Barceló, és que la signatura del contracte va tindre lloc al desembre de 2012, quant els treballs havien d'haver estat executats entre 2010 i 2011. El Ministeri reclama ara la devolució de 2.600.000 euros.