La justícia qüestiona que Ciegsa pagara 2 milions d’euros en interessos a empreses quan Catalá era consellera

“L’abonament a favor del proveïdor comporta l’extinció del deute contret per la comunitat autònoma tant per principal com per interessos, costes judicials o qualssevol altres despeses accessòries.”

Això diu una part de la sentència de l’Audiència Provincial de 3 d’abril de 2018 per la qual se’n revoca una d’anterior del Jutjat número 2 de València i es desestima la reclamació de 77.751 euros en interessos de l’empresa constructora Comsa contra l’empresa pública de construcció de col·legis Ciegsa.

El jutjat considera provat que l’any 2012 la mercantil es va acollir voluntàriament al pla de pagament a proveïdors articulat pel Govern per a saldar deutes de les comunitats autònomes amb empreses que els havien fet obres o serveis.

En aquest cas, Comsa va construir un col·legi l’any 2008 per valor de 3,7 milions d’euros. Després d’uns quants ajornaments de pagament, la mercantil va decidir acollir-se aquest pla, cosa que, implícitament, suposava renunciar al cobrament dels interessos, tal com figura en les condicions del mecanisme articulat per l’Estat per a abonar deutes.

No obstant això, aquest cas no va ser aïllat. De fet, segons l’exgerent de Ciegsa i actual sotssecretari autonòmic d’Educació, José Villar, l’empresa pública va abonar 2 milions d’euros en interessos a diferents empreses que també es van acollir al pla de pagament a proveïdors quan la candidata a l’alcaldia de València pel PP, María José Catalá, estava al capdavant de la Conselleria d’Educació i presidia el consell d’administració de Ciegsa. Uns pagaments que quedarien en dubte, segons aquesta sentència.

Aquesta situació va ser objecte d’estudi en el si de la comissió d’investigació de Ciegsa que va tindre lloc al maig de l’any passat, en la qual van declarar tant Villar com Catalá. No obstant això, segons l’exgerent, la sentència de l’Audiència va passar desapercebuda, malgrat la seua importància, per tal com suposava un precedent que pot implicar irregularitats en el pagament d’interessos de fins a 2 milions d’euros.

De fet, Villar ha assegurat a eldiario.es que el consell d’administració de Ciegsa està valorant portar tota la documentació a la Fiscalia perquè investigue si s’ha incorregut en delicte societari o administració deslleial.

Segons consta en la pàgina 760 del dictamen de la comissió d’investigació, María José Catalá va declarar a preguntes de si va fer el pagament dels interessos: “Efectivament. Però això és el deute que es va pagar a través del pla de pagament a proveïdors, el pagament del qual, efectivament, va ser autoritzat per l’interventor general, la intervenció delegada i tots els mecanismes”.

L’exconsellera d’Educació va assegurar llavors que Ciegsa tenia tots els controls comptables i financers a què està obligada per llei i, durant la seua etapa al capdavant d’aquest departament i en la presidència de l’empresa pública, es van fer correctament els pagaments pel mecanisme del pla a proveïdors.