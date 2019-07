El socialista Toni Gaspar repetirà com a president de la Diputació de València

L'alcalde de Faura pel PSPV i actual president de la Diputació de València en funcions, Toni Gaspar, repetirà al capdavant de la institució provincial els pròxims quatre anys. La direcció provincial liderada per Mercedes Caballero ha decidit que Gaspar continue al comandament d'un ens que gestiona quasi 500 milions per a ajuntaments per la seua experiència anterior -porta dos legislatures-, ja que és l'únic dels 13 diputats socialistes que continua.

Caballero va comunicar diumenge a Gaspar la seua decisió, que ha avançat Las Provincias, i buida així la incògnita de la presidència a un dia que haja de ser aprovada en l'executiva provincial. L'aposta per l'alcalde de Faura coincideix amb els desitjos expressats pel president de la Generalitat i secretari general del PSPV, Ximo Puig, qui en la nit electoral es va aventurar a anunciar que Gaspar repetiria, qüestió que va molestar en gran manera en la direcció provincial, que ha aguantat el seu nomenament fins a última hora.

Toni Gaspar es converteix en un home fort del socialisme valencià de cara al Congrés que ha d'elegir al nou secretari general del PSPV -sense data encara- i per al qual es preparen tots els barons del partit. Gaspar ja va perdre unes primàries contra Puig i unes altres contra José Luis Ábalos, però ostenta un dels llocs més rellevants en matèria institucional, el qual li donarà molta visibilitat.

Per part seua, Caballero, la persona de confiança del secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, a València, s'assegura un aliat orgànic perquè serà amb el suport de la majoria dels seus diputats provincials que Gaspar ha pogut repetir. A més, no ha confrontat amb Ximo Puig, qui malgrat dir que no repetiria al capdavant del partit en les últimes setmanes ha fet marxa enrere. Una jugada que molts líders orgànics i municipals socialistes no s'acaben de creure.

En el socialisme valencià tots i totes les que volen tindre un paper rellevant en l'època postPuig ja es preparen per a tindre els màxims suports. El nomenament de Gaspar ja és un moviment interessant, màximament quan l'elecció ha sigut presa a la província sense trucada del Palau o de la direcció de país.