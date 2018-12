Ni taxa turística, ni impost a la 'cocacola': el pacte del Botànic renuncia als tributs més avançats

Les Corts Valencianes han donat aquest dimecres el vistiplau a la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, el pas previ a l'aprovació dels pressupostos per a l'any vinent. La norma, coneguda com a Llei d'Acompanyament als Pressupostos, és un text òmnibus: en ell cap de tot, i és per això que els grups parlamentaris que governen aprofiten per a introduir modificacions a altres normatives.

Enguany, entre les més sonades està la reforma de la llei de ports, que permetrà crear organismes autònoms amb important presència de les empreses privades, que tindran fins a un 40% de pes en la presa de decisions. Un pacte d'última hora de PSPV, Compromís i Ciutadans va limitar el poder de les mercantils després de la polèmica que va deslligar la proposta socialista, que va coincidir amb el fet que Baleària, naviliera amb seu en el port de Dénia, fitxara l'home de confiança de Ximo Puig, l'exalcalde de Gandia José Manuel Orengo, i l'Ajuntament del municipi demanara tindre autonomia.

Amb l'aprovació d'aquesta norma, els municipis que tinguen un port de la Generalitat i el sol·liciten podran iniciar el procés perquè la gestió passe de l'administració autonòmica a una entitat autònoma, que repartisca el control de l'àrea portuària entre les administracions i els operadors.

Una altra de les mesures que van destacar durant el debat va ser l'equiparació de les indemnitzacions a les víctimes de violència masclista amb les del terrorisme, passant de 6.000 a més de 70.000 euros. L'Executiu autonòmic, a través de la Conselleria d'Igualtat, que dirigeix Mónica Oltra, va plantejar ampliar el concepte de víctima als descendents, ascendents o parella de la dona assassinada, sempre que no fóra el causant de l'agressió. D'aquesta forma, tindran dret a rebre una prestació si es produeix un assassinat masclista.

També sonades han sigut les absències. En aquest últim curs polític, l'Executiu del Botànic ha renunciat a alguns impostos nous per a la Comunitat Valenciana, que s'apliquen en altres llocs considerats més avançats en relació a la seua sensibilitat amb el medi ambient, la salut pública o la sostenibilitat. Entre ells, els grups del Govern han rebutjat donar suport a una proposta d'impost a les begudes ensucrades, un gravamen a les pernoctacions hoteleres -la taxa turística- o un impost a la incineració de residus. Les tres esmenes havien sigut proposades per Podem, que ha plantejat un bon grup de mesures en solitari, algunes arrossegades en anys anteriors, i durant les negociacions s'havien vist bé pels sectors de Compromís més sensibilitzats amb aquestes qüestions. La formació valencianista, per exemple, ja va proposar crear una taxa als refrescos i a productes amb excés de greixos trans -brioixeria industrial, generalment-, a la qual els seus socis del PSPV es van oposar i va quedar diluïda.

És per això que el diputat de Podem Antonio Montiel ha acusat els seus socis de "sacrificar" el seu programa per a "no agitar les aigües" de cara a l'any electoral i ha retret als seus socis que "quan cal marcar el rumb per a 2019 i anys posteriors, quan es parla del futur Botànic, queden sense aprovar qüestions fonamentals". Al seu judici, "alguns grups han preferit sacrificar el seu programa electoral, el seu ideari" per "pragmatisme electoral".